Türkiye kültür balıkçılığında Yunanistan’ı geçti! Türkiye'de balıkçılık

2000’li yıllardan itibaren kültür balıkçılığında önemli büyüme kaydeden Türkiye, son yıllarda yatırımlarını artırarak Avrupa’nın en büyüğü olan Norveç’in ardından ikinci sıraya yerleşti.

Kültür balıkçılığında 1 milyon ton üretimiyle Avrupa’da birinci sırada olan Norveç’in ardından 260 bin tonla Türkiye yer alıyor. Türkiye’de 160 bin ton deniz balığı ve 100 bin ton alabalık üretiliyor. Yunanistan ise sıralamada üçüncülüğe düştü.

2017 yılında 142 milyon dolar ihracat gerçekleştiren ve dünyanın birçok ülkesinde satışlarını artıran Kılıç Deniz, Türkiye’deki 260 bin tonluk üretimin üçte birini karşılıyor. Firma, 65 bin tonluk üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük çipura ve levrek üreticisi olma ünvanını da elinde tutuyor.

400 milyon üretim kapasitesi ile Avrupa’nın en büyük yavru balık yetiştirme kapasitesine sahip firma olduklarını söyleyen Kılıç Deniz Ürünleri İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan, “Su ürünleri sektörüne 1990 yılında adım attık. İlk olarak yılda 30 bin çipura ürettik. Ardından firmayı yem üretimi yapan, yavru balık yetiştiren, kendi strafor kutusunu imal eden, işleme ve paketlemenin ardından satışını gerçekleştiren, kendi ihtiyaçlarını kendi karşılayan, A’dan Z’ye tüm sürece hakim sektördeki tek tam entegre şirket haline getirdik. Muğla ve Aydın’da yer alan kuluçkahanelerimizde yılda 200 - 250 milyon adet yavru balık üretiyoruz. Türkiye’de ise yavru balık üretiminin yarısından fazlasını karşılıyoruz” dedi.

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