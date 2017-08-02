İş ararken nelere dikkat edilmeli? Cv nasıl hazırlanır?

Doğru insanın doğru kurumda istihdam edilmesi konusunda ciddi problemler olduğuna işaret eden Özbay, "Bunların bir an önce değişmesi için hem işverene hem çalışana bazı görevler düşüyor. İşveren yeni personel istihdamı konusunda kendi ödevlerini yerine getirmeli ve personel politikalarını gözden geçirmeli. Öte yandan çalışanlarda işverene hangi işlerde daha fazla yarar sağlayacaklarını Cv'lerinde hissettirmeleri özenle hazırlanmış bir özgeçmişe sahip olmaları gerek.

Sadece ad, soyad ve telefon numarasıyla hiçbir şekilde iş bulamazsınız. Profil fotoğrafına evcil hayvanıyla çektirdiği kareyi koyan, bikinili fotoğrafını profil fotoğrafı yapan adaylar var. İş aramak çok ciddi bir iştir. Bu anlayışı değiştirmemiz için, bireysel olarak kendimizi iyi ifade etmenin yollarını bulmayız” dedi.

YENİ ÇALIŞANI MALİYET OLARAK GÖRMEK BÜYÜK HATA



Şirketlerin İK politikalarında yeni projeksiyonlar geliştirmeleri gerektiğini ifade eden Can Özbay, yeni bir çalışanı maliyet olarak görmenin yanlış olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Yeni çalışan işletmeye enerji ve dinamizm katar. Tecrübe, sadakat ve bilgi birikimi olmadan olmaz ancak ülkemizdeki genç işsizlik oranı da ortada. Dinamik bir nüfustan bahsediyorsak, istihdam politikalarımızı da buna göre şekillendirmeliyiz. Yeni personel daha fazla satış, daha fazla müşteri memnuniyeti demek. Doğru insanın doğru pozisyonda yerleşmesi ile ilgili ciddi problemlerimiz var. Burada görev işletmelerin işe alım politikalarını gözden geçirmesine düşüyor”



REKABETTE EŞİT FIRSAT

Temel prensiplerinin ‘Rekabette Eşit Fırsat’ olduğunu söyleyen Özbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Acil işe ihtiyacı olan bir iş arayan Cv'sini herhangi bir ödeme yapmadan iş arayanlar listesinin en başına alabiliyor aynı şekilde acil elemana ihtiyacı olan işletmeler hiçbir ek ücret ödemeden mevcut ilanlarını yayındaki tüm ilanların en önüne alabiliyorlar. Bu şekilde işveren ile çalışan arasındaki tüm bariyerleri kaldırmış olduk. Bir nevi buluşma anlık gerçekleşiyor. Bundan sonraki aşama işverenin iş arayanı davet edip görüşme yapmasına kalıyor. Günlük ziyaretçi sayımız 10 bin kişinin üzerinde ve üye sayımız anlık olarak artıyor. Sistemde yer alan CV’ler, 15 gün içinde iş arayan tarafından herhangi bir müdahale olmazsa otomatikman pasif konuma düşüyor. Bizim en büyük farkımız bu. Yeni ve sürekli güncellenen özgeçmişler bizim en büyük değerimiz."

TEMSİLCİLİK SİSTEMİ



Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğini söyleyen Can Özbay, salt bir iş arama sitesinden ziyade, insanlara yeni iş fırsatları sunan bir platform olduklarını söyledi. Özbay, temsilcilik sistemini şu cümlelerle özetledi:

"Anında İş İnsan Kaynakları Sistemi ‘Temsilci’ olanların bir taraftan iş ararken öte yandan iyi bir ek gelir elde edebilmesi üzerine kurulu. Temsilci olmak için iş arıyor olmak gerekmiyor. Herhangi bir yerde çalışanlar, kendi işinde çalışanlar ve öğrenciler temsilci olabilir. 18 yaşından büyük olmak, bilgisayar ve cep telefonu gibi sistemsel araçları etkin şekilde kullanabilmek, iş hayatının gereklerini ve ihtiyaçlarını anlayabilecek deneyime sahip olmak temsilci olmak için yeterli kriterler. Bizi farklı kılan da bu. Tüm paydaşları devreye sokarak böyle bir ekosistem yaratmak Türkiye’nin en büyük sorununa çare aramak gibi bir derdimiz var. Bunu başaracağımıza inanıyorum."