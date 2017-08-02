Tarım sigortasına güneş yanığı da girecek

TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu ve Manisa Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu, tarım sigortalarında son 3 yılın üretim ve hasar verileriyle ilgili bilgi verdi. Manisa'da son yıllarda don ve dolu olayları nedeniyle ürünlerin hasar gördüğünü belirten Satoğlu, üreticilere son 3 yılda 125 bin hasar ihbarıyla ilgili 500 milyon lira hasar ödemesi yaptıklarını açıkladı.



Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Manisa'da sigorta oranının yüzde 60'ı bulduğunu dile getiren Satoğlu, Türkiye genelinde ise sigortalılık oranının yüzde 20'lerde olduğunu belirterek, şöyle dedi:



"Olağanüstü hava koşulları her zaman olacak. Buna karşı tarım sigortası tedbiri alınmasını istiyoruz. Bu yıl Manisa'da 65 bin poliçe ile 2 milyar liralık tarımsal varlık sigortalandı. Üretici bu yıl 26 bin adede yakın hasar ihbarında bulundu"



Satoğlu, ülke genelinde bu yıl 750-800 milyon lira civarında hasar ödemesi yapılacağını açıkladı.

İzmir Bayındır'da başlayıp Turgutlu'ya sıçrayan orman yangınında kiraz ağaçlarının da zarar gördüğünü hatırlatılması üzerine konuşan TARSİM Genel Müdürü Satoğlu, şöyle dedi:"TARSİM bu yıl aslında ağaç teminatı vermeye başladı. Bu zamana kadar ağaçtaki meyvenin sigortasını yapıyorduk. Bu yıl ilk kez ağacın kendisine de teminat vermeye başladık. Kiraz, zeytin ağaçları sigortalanabilir. Eğer o yangında hasar gören üreticimizin ağaç teminatı varsa hasar için bedel alması mümkün. Ayrıca bu sene kuraklık teminatı da başladı. Şu anda sadece buğday ürününde veriyoruz. Önümüzdeki yıl diğer tahıl ürünlerinde de vermeye başlayacağız"

Ülke genelinde bu yıl dolu nedeniyle buğdayda, kayısıda, üzümde, Karadeniz'de fındıkta fırtına kaynaklı hasarlar görüldüğünü bildiren Satoğlu, aşırı sıcaklardan dolayı güneş yanıklarının da meydana geldiğini söyledi. Satoğlu, "Güneş yanığına ilişkin bir çalışma yapıyoruz. Güneş yanığı teminat kapsamında değil. Ancak gelen talepler üzerine bu bölgede üzümde, Adana ve civarında güneş yanığı yaşandı. Çalışmaya başladık. Bilimsel ve teknik çalışmalar yapılıyor" diye konuştu.

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