Michelin 11 milyar 59 milyon euro net satışa ulaştı

Lastik devi Michelin, 2017 yılının ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik bir artışla 863 milyon euro net gelir ve 11 milyar 59 milyon euro net satışa ulaştı.

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, 2017 yılı ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. İlk yarıda yüzde 12'lik bir artışla 863 milyon euro net gelir ve yüzde 7.5’lik artışla 11 milyar 59 milyon euro net satışa ulaşan Michelin, bütün segmentlerde büyüme eğilimini sürdürdü.

Şirket 2017 yılının ilk yarısında, binek araç ve hafif ticari lastikleri segmentinde satılan lastik bakımından geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3, kamyon lastikleri segmentinde ise yüzde 9 oranında büyüdü. Michelin’in Türkiye’yi de içine alan Avrupa bölgesinde ise ağır vasıta lastikleri pazarında yüzde 6’lık bir büyüme yaşandı.

Binek araç ve hafif ticari araç lastiklerindeki net satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 5.9 artarak 5 milyar 916 milyon eurodan 6 milyar 263 milyon euroya çıktı. 18 inç ve daha büyük jant ebatlı lastik satışları toplam satışlara yüzde 23 etki etti.

Kamyon lastikleri ve ilgili dağıtım segmentindeki net satışlar bir önceki yıl beyan edilen yüzde 4.6 oranındaki artışla 2.907 milyon Euro seviyesinde kalırken, 2017 yılının ilk yarısında 3.041 milyon euro tutarına ulaştı.