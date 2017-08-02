Enerjisa Türkiye’deki en uzun vadeli özel sektör tahvil ihracını gerçekleştirdi

Enerjisa Enerji A.Ş. 1 Ağustos 2017 tarihinde Türkiye Özel Sektör Tahvil Piyasasında gerçekleşen en uzun vadeli tahvil ihracını gerçekleştirdi. 5 yıl vadeli 335 milyon Türk Lirası tutarında TÜFE’ye endeksli tahvil ihracıyla yeni yatırımlar için ek finansman desteği yaratıldı.



Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) bu tahvile 100 milyon Türk Lirası (24 milyon Euro) yatırım yaptı.



Yatırımcılardan yoğun talep toplayan Türkiye’nin en uzun vadeli tahvil ihracına ilişkin konuşan Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler, “Türkiye’nin dinamik ve büyüyen elektrik piyasasında ilklerin ve yeniliklerin öncüsü olarak, sektörün şeffaflaşmasına ve yatırımcılar için cazibesinin artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda finansal piyasalardaki çalışmalarımızda da pek çok ilke imza attık. Dağıtım şirketlerimiz ile 2017 yılı Mart ayında Türkiye’deki “en büyük” reel sektör tahvil ihracını gerçekleştirmiştik, yine 2016 yılı Ağustos ayında Türkiye’deki ilk “TÜFE’ye endeksli” tahvil ihracını yaptık. Bu kez de Türkiye’deki “en uzun vadeli” özel sektör tahvil ihracını gerçekleştirdik. Ülkemiz finansal piyasalarının gelişmesine ve derinleşmesine büyük katkı sağlayan tahvil ihraçlarımıza aldığımız yoğun talepten çok memnunuz. Bu çalışmalarla yeni yatırımlar için de finansman yaratmış olduk” dedi.



"ENERJİSA ENERJİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAKTAN ÇOK MEMNUNUZ"



Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Enerji Bölümü Direktörü Harry Boyd-Carpenter, “EBRD'nin Türkiye'deki hedeflerini desteklemesinden ötürü bu programa katılmaktan çok memnunuz. TÜFE endekslemesi bizim için bir ilk ve halen Türk sermaye piyasalarında nadir bulunan bir araç; gelirleri enflasyon ile yakından bağlantılı olan dağıtım şirketlerinin finansman ihtiyaçlarına özellikle uygun. Bunun gibi yenilikçi finansman mekanizmaları, Enerjisa Enerji'nin yaptığı gibi, yeni, verimli ve akıllı enerji ağlarına yatırım yapmak için gerekli sermayeyi arttırmak için gerekli. Sektördeki en güçlü ve en dinamik gruplardan Enerjisa Enerji ile yine işbirliği yapmaktan çok memnunuz” dedi.



EBRD finansmanı, yerel ve uluslararası yatırımcıları çekmek için Türk sermaye piyasalarında daha uzun vadeli ve daha fazla şeffaflık sağlamanın amaçlandığı TL Kurumsal Tahvil Programı’nın bir parçasıdır. Likiditenin artırılması ve Türkiye'nin sermaye piyasalarının genel gelişimine katkıda bulunulması, EBRD için Türkiye'de stratejik bir önceliktir.



Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, “Ak Yatırım olarak bugüne kadar özel sektör tahvil piyasasında öncü ve sektöre değer katan birçok ilke imza attık. Türkiye’nin elektrik dağıtım ve perakende satış sektörlerinde lider konumda olan Enerjisa için, 2017 yılı Mart ayında başarıyla tamamladığımız Türkiye’deki “en büyük” reel sektör tahvil ihracı sonrasında, bu kez de Türkiye’deki “en uzun vadeli” özel sektör tahvil ihracını gerçekleştirdik. 5 yıllık vadeye sahip ve TÜFE’ye endeksli olan bu tahvil, yatırımcıların gösterdiği yoğun talep neticesinde piyasada planlanan ihraç tutarının üzerinde bir ilgi oluşturarak, 335 milyon Türk Lirası ihraç tutarına ulaştı. Türkiye’nin bugüne kadar ki en uzun vadeli özel sektör borçlanma aracına danışmanlık ve aracılık ederek sermaye piyasalarına çok önemli katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz. Ak Yatırım olarak özel sektör tahvil ihraçlarındaki liderliğimizi sürdürerek fark yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

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