Enflasyon rakamları açıklandı! Temmuz ayı enflasyon rakamları - SON DAKİKA!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) temmuz ayında yüzde 0.15 artış gösterdi.

TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,79 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,44 artış gerçekleşti.

AYLIKTA EN BÜYÜK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

Aylık en yüksek artış yüzde 1,75 ile lokanta ve oteller grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 1,36, ulaştırmada yüzde 1,13, eğitimde yüzde 1,05 ve ev eşyasında yüzde 0,63 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,51 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Temmuz ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,71 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

ZAM ŞAMPİYONU PTT

Ürün bazında bakıldığında ise geçtiğimiz ayın zam şampiyonu yüzde 86.67 ile PTT koli gönderme ücreti oldu. Onu yüzde 46.80 ile Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar ve yüzde 43.93 ile sivri biber takip etti.

En büyük düşüş yüzde 39.66 ile karpuz fiyatlarında olurken, onu yüzde 28.01 ile erik ve yüzde 23.15 ile şeftali takip etti.

Yıllık en fazla artış ise yüzde 15,24 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre alkollü içecekler ve tütün yüzde 14,14, sağlık yüzde 11,89, eğlence ve kültür yüzde 11,22 ve lokanta ve oteller yüzde 10,84 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları olarak sıralandı.

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