Çanakkale'de tonlarca şeftali çöpe dökülüyor!

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşanan afet sonrasında piyasa değeri 15 milyon lirayı bulan şeftaliler üreticiler tarafından çöpe dökülüyor.

Zararın en üst seviyede olduğu Adatepe köyünde tarlada kalan şeftalileri fabrikalara veremeyen üreticiler kara kara düşünüyor. Meyve üreticilerinden İsmail Işıldak, "Bu, Allah'tan gelen bir şey. Fakat, mağduruz. Benim 2 bine yakın ağaçtaki şeftalim telef oldu.

Tam piyasa canlandı, para kazanacağımız zaman derken yaşanan afetin ardından tahmini olarak benim 150 bin liraya yakın kaybım var. Devletten yardım etmelerini bekliyoruz. Zarar tespit süreci uzun sürdü. Bu süre zarfında ağacın dibine düşen meyveler iyice çürüdü. Aromalar da ürünü kabul etmiyor. Bu yüzdende darbe aldık ve mağdur olduk" dedi.

Mahsulleri tarladan toplayarak çöpe döken Muammer Akçay, "Adatepe'de meydana gelen aşırı yağmur ve dolu tüm Lapseki ilçemiz, Çardak beldesi ve köylerden Mecidiye, Yeniceköy ve Alpagut'a çok zarar verdi. Zayiatımız çok büyük. Çare bulamadığımız için mahsulleri çöpe döküyoruz" diye konuştu.

Sadece Adatepe köyünde günlük 7 ila 8 bin kasa mal gönderildiğinin altını çizen üreticiler, zararın 15 Milyon civarında olduğunu ifade ettiler. Devletten yardım beklediklerini söyleyen meyve üreticileri, mahsullerin kokusundan tarlalara girememekten yakındı. Vatandaşlar tarlalardan topladıkları şeftalileri traktörler yardımıyla Çardak belediyesi tarafından gösterilen mezbelelik alana boşaltıyor.

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