Oluklu mukavvada 3 milyar dolar ciro hedefleniyor

Oluklu mukavva sektörünün geçtiğimiz dönem performansı ve gelecek hedefleri OMÜD Başkanı Görenoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda paylaşıldı. OMÜD'ün 30 civarında üyesiyle sektörün yüzde 75'ini temsil ettiğini belirten Görenoğlu, kolay depolanabilme, geri dönüşüme uygunluk, hijyeniklik, hafiflik, çevre dostu olma gibi özellikleri ile oluklu mukavva kullanımının avantajlarından söz etti.



Görenoğlu, geçen yıl sektörün 2 milyon 22 bin tonluk üretim hacmini aştığını belirterek, artan tüketimle birlikte 2016 yılında dernek üyesi kuruluşlara ait 49 fabrikada kapasite kullanım oranının yüzde 70'ler civarında olduğunu söyledi.





Bu yılın tamamında tüketimin, dolayısıyla üretim ve kapasite kullanımının daha da artacağına dikkati çeken Görenoğlu, "Yılın ikinci çeyreğinde ise sektörün büyümesinin yüzde 6 civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2016 yılı sonu itibariyle sektörün toplam büyüklüğü 2 milyar dolara ulaşmıştı. Bu yıl sonunda bu büyüklüğün yüzde 40-50 büyüme ile 3 milyar doları bulacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.



Özellikle online alışveriş siparişlerinde en çok tercih edilen ambalaj malzemelerinin başında gelen oluklu mukavva üretiminin yılın ilk çeyreğinde yüzde 10 ile Gayri Safi Milli Hasıla’nın iki katı büyüme gösterdiğini belirten Görenoğlu, şunları kaydetti:

"Yılın ikinci çeyreğindeki büyüme oranı ise yüzde 6 olarak öngörülüyor. Her yıl sektörümüz Gayri Safi Milli Hasıla’nın yaklaşık 1.5 katı kadar büyüme gösteriyor. Ne kadar tüketim oluyorsa o kadar da ambalaj üretimi artıyor. Son 10 yılda oluklu mukavva tüketimi yüzde 80 arttı. 2017 yılının ilk 3 ayında Türkiye ekonomisi yüzde 5 büyümesine rağmen sektördeki büyüme yüzde 10’u buldu.

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Geçen yıl Türkiye'de kişi başı oluklu mukavva tüketimi 25.3 kilograma ulaştı, bu rakam 2000 yılında yalnızca 11 kilogramdı. Bu da Türkiye'nin yüksek nüfus artışına rağmen tüketimin iki kattan fazla arttığını ortaya koyuyor. Bunda tüketim sektöründeki gelişmenin olduğu kadar bireylerin değişen alışveriş alışkanlıklarının ve e-ticarete yönelik artan ilginin de etkisi var. Çünkü oluklu mukavva, online alışveriş siparişlerinde en çok tercih edilen ambalaj malzemelerinin başında geliyor. Bunun yanı sıra tüketicilerdeki doğaya ve çevreye dost ürünleri tercih etme bilinci de etkili oluyor"Toplantıda sektörün gelecek potansiyeline de değinen Görenoğlu, "AB ülkeleri ile karşılaştırdığımızda Türkiye'de sektör olarak daha kat edecek çok yolumuz var. Gelişme potansiyelimiz nedeniyle yabancı yatırımcılar da sektörümüzdeki fırsatları yakından takip ediyor. Yabancı yatırımcılarla ciddi görüşmeler var ama ne zaman sonuçlanır bilmiyorum. Hedefimiz, 2023 yılına kadar 4 milyon tonluk bir üretim ile kişi başı halen 25 kilogram civarındaki tüketimi 40-45 kilograma çıkarmak." diye konuştu.