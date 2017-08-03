Öğrenciler sertifikalarını aldı

Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Başkanı Mehmet Önder, sahip oldukları bilgi birikimi ve tecrübeyi, son 9 yıldır, Uyum Akademi ile genç mühendislere aktarmakta olduklarını söyledi. Gençlere çok çalışmaları, kendilerini geliştirmeleri ve teknolojiyi yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulunan Önder, “Nerede çalışırsanız çalışın, yaptığınız işin daima en iyisini, kendiniz için yapmaya gayret edin. Geleceğe yönelik, hedefler belirleyin. Bu hedeflere ilerlerken de, sürekli daha ileri hedefler oluşturmayı sürdürün." dedi.

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, Yıldız Teknopark’ın 270 Ar-Ge firması, 90 kuluçka firması ve 7 binden fazla kalifiye Ar-Ge ve yazılım personeline ev sahipliği yaptığını söyledi. Yıldız Teknopark olarak, ülkemizdeki 4 üniversiteyle bir araya gelerek ABD’de Starcamp Kuluçka Merkezi’ni kurduklarını da anlatan Prof. Dr. Mesut Güner, ülkemizdeki başarılı projeleri dünya girişim sermayesinin %30’nu barındıran ABD pazarına hazırlamayı hedeflediklerini kaydetti.