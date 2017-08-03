Enerji Bakanı Berat Albayrak YEKA ihalesini değerlendirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bugün sonuçlanan YEKA ihalesi hakkında açıklamalarda bulundu. Albayrak, ihalenin önemine değinirken, kazananın Alman firması olduğuna da dikkat çekti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, şöyle konuştu:

"Güneşte attığımız adımın bir ikincisini rüzgarda hayata geçireceğiz. Bugün sekiz firmanın katılımıyla bir ihale süreciyle, Türkiye'de yeni bir dönemi başlattık. Bunun en önemli adımlarından bir tanesi düne kadar rüzgarda 10.3 cent yerli katkı payıyla alım maliyeti, tarihi bir rekorla bugünkü ihaleyle 3.48 cente düşerek dünya rekoru fiyatla gerçekleşti.



Milletim adına ülkem adına gurur duyuyorum. Bu çerçevede tüm Türkiye 80 milyon olarak gurur duyacağımız resimde, 15 yıllık iktidarı içerisinde Türkiye'yi bu noktaya taşıyan cumhurbaşkanımızdır.

Tıpkı güneşte olduğu gibi bugün rüzgar ihalesinde de yüzde 65 yerlilikle ve 10 yıl asgari Ar-Ge yatırım şartıyla artık yaklaşık 8 bin küsür parça, bir rüzgar türbününde 8 bin küsür endüstriyel parçanın kıvrılmalarıyla birlikte, yüzde 65 yerlilik noktasında Türkiye'de üretilmesiyle çok büyük bir teknoloji üretim üssü olma noktasında adım atmıştır.

Türkiye için kıvanç duyulması gereken önemli bir gündür.



Bu ihale sonucunda Türkiye yaklaşık 12 şehrimizde, 1 milyar liranın üzerinde bir yatırımla Türkiye'ye kazandırmıştır.



İhalemizi bugün neticelendirdik. İmzaları da attıktan sonra, hedefimiz 2019 yılının başına kadar yerli üretim rüzgar türbünlerimizi sisteme dahil edeceğiz. Bu konuda elimizden geldiğince bakanlık olarak tüm desteği yapacağız.



Bu ihalenin bir diğer önemli kaynağı da, dünyada ses getiren adım olmasıydı. Çevresel faktörler bizim için çok önemli. İşte bugün, bu noktada baktığımızda yılda 1.5 milyon ton karbon salımıyla birlikte çok büyük çevresel katkıyı da önemli bir adım olmuştur.

Türkiye birçok alanda olduğu gibi bu alanda da bir tarih yazmıştır.



Bu ihalenin bir diğer ayağı da ortaya çıkan resim 4 Alman, 2 Çin, bir Amerikalı, bir Danimarka firmasının yarışına sahne oldu. Alman teknolojisi ve yatırımı ile birlikte Siemens firmasının kazanması ile neticelendi. Bu resmin dünyaya ve bölgeye önemli bir mesaj olduğunu, Türkiye ile Almanya ilişkileri açısından, yaklaşık 200 yıldır önemli tarihsel işbirlikleri içerisinde baktığımız da özellikle Türkiye yatırım, Alman firmalarının bu kadar cesur ve girişimci vizyoner bakış açılarıyla önemli bir resim ortaya koymuştur.

YEKA ihalesi

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