Rusya ve Kuzey ülkelerine üzüm ihracatı artıyor

AK Parti Manisa Milletvekili ve Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Recai Berber, son 1 yıl içinde Rusya ile yapılan görüşmeler sonucunda domates haricinde Rusya pazarının açıldığını hatırlattı. Manisa için önemli olan üzümün de Rusya'ya ihracatına başlandığını kaydeden Berber, öncelikle erkenci üzümlerin gittiğini, haftaya da sultaniye çekirdeksiz üzümün ihraç edileceğini söyledi.

Berber, "Rusya'ya yaş üzüm ihracatı 2015 yılında 106 bin tondu. Geçen yıl fazla satamadık. Ama bu yıl 2017-2018 sezonunda çok daha iyi olacak. Eğer ihracatçılarımız iyi bir pazarlama yaparlarsa sadece Rusya'ya ve kuzey ülkelerine 150 bin ton üzüm ihraç edebiliriz. Bu Avrupa'ya sattığımız üzümün iki katı demektir. Yaş üzüm ihracatı 300 bin tonlara çıktığı zaman sultaniye kuru üzüm açısından da rekolte dengelenmiş olacak" dedi.



HEDEF 300 BİN TON



Türkiye'de kuru üzümün az tüketildiğini ancak yaş üzümde tüketimin oldukça iyi olduğunu kaydeden Berber, bu yıl Kuzey ülkelerine ve Ortadoğu'ya sofralık üzümde 300 bin ton hedefini yakalamak istedikleri açıkladı. Berber, "Bu da yaklaşık 1 dolardan 300 milyon dolar kazanmak demektir. Üzümde çiftçinin, ihracatçının yüzü gülecek. Bunu bekliyoruz" diye konuştu.



Bu yıl kuru üzüm fiyatlarının geçen yılın altına inmeyeceğini belirten Berber, bu yıl kuru üzüm kilo fiyatının 5 liranın altına düşmeyeceğini düşündüğünü söyledi.



SULTANİYE ÜZÜM RUSYA'YA TÖRENLE GÖNDERİLECEK



Dünyada da Türk üzümüne ciddi bir talep olduğunu kaydeden Berber, dünyadaki üzüm ihracatının yüzde 45'ini sağladıklarını ve piyasayı Türk üzümünün belirlediğini belirtti. Berber, çekirdeksiz yaş üzümlerin gelecek hafta yapılacak törenle Rusya'ya gönderileceğini söyledi. Berber, "Kalıntı olayı çok sıkı denetleniyor. Bu yıl herhangi bir kalıntıya rastlanılacağını veya ihracatı etkileyeceğini düşünmüyorum" diye konuştu.











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