Mehmet Şimşek
İŞ-YAŞAM

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 21:57:28 Güncelleme: 22:01:59 AA

Hükümette yapılan kabine değişikliğinin ardından Şimşek başkanlığında ilk kez yapılan EKK toplantısı Çankaya Köşkü'nde saat 18.30'da başladı.

Toplantıda Türkiye'nin makroekonomik görünümü ele alınacak.

Şimşek başkanlığındaki toplantıya, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve ilgili bürokratlar katıldı.

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