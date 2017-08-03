Paris Saint-Germain, rekor kırarak Brezilya futbol yıldızı ile sözleşme imzaladı

Sky News’in haberine göre, tam adı Neymar Da Silva Santos Jr olan Brezilyalı futbolcu, Katar mülkiyetindeki PSG’ye 263 milyon ABD dolar fiyatıyla imza attı. Bu ücretin eklentilerle birlikte 600 milyon dolara ulaşabileceğini belirtildi.

Bu transfer gerçekleştikten sonra ve böyle devam ederse Katar, Haziran ayından bu yana Suudi Arabistan liderliğindeki ambargoya karşı güç gösterisi yapmaya devam edecek. “Bu ambargo beni etkilemez” mesajı veren katar geçtiğimiz dönemde de ABD'den F-15 savaş uçağı, İtalya'dan gelen 7 savaş gemisi satın almaya karar verdi. American Airlines’dan da bir miktar hisse alma konusunda görüşmeler yapan Katar hali hazırda dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçısı konumunda.

İngiltere'deki Salford Üniversitesi'nde spor işletmeciliği profesörü Simon Çadwick, "Katar teslim olmuyor, geri mücadele ediyor ve Neymar’ın imzası da bunun bir parçası” şeklinde konuşurken “Yapılan bu çekici anlaşmalar ve güçlü duruş. Bunun arkasında uluslararası diplomasi var. Suudi Arabistan'ın en son isteyeceği şey, dünyanın dört bir tarafındaki kişilerin Katar hakkında konuşması” dedi.

20 YILLIK MESELE

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran'da Katar ile olan diplomatik ve ulaşım bağlantılarını keserek Katar’ın Orta Doğu'da terör yanlısı gruplara destek verdiğini ve Suudi Arabistan'ın bölgesel rakibi İran’la samimi olduğunu iddia etmişti. Katar ise defalarca suçlamaları reddetti.

Katar ayrıca değerli fırsatları kaçırmamasıyla da biliniyor. Glencore Plc ve Rosneft Oil Co. gibi küresel şirketlerin hisselerini ve Londra’nın simge binalarından Shard’ın yapımına kadar önemli yerlerde söz sahibi olmaya çalışıyor.

Ayrıca Katar bütün bunlarla birlikte 2022 Dünya Kupası’na da ev sahibi yapmaya hak kazanmış durumda.

Katar Maliye Bakanı Ali Şeref Al Emadi, geçtiğimiz hafta Bloomberg tarafından yayınlanan bir programda "Katar ticaret ortaklarına zarar vermek için ekonomik araçlar kullanmıyor. Ayrıca iş fırsatlarını da siyasi kazanç için kullanmıyoruz.” şeklinde konuştu.

Neymar Da Silva Santos Jr

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