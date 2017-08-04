BES ve Zorunlu Trafik Sigortasında yeni düzenleme!

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) otomatik katılım üzerinde bir iki hususta çalıştıklarını belirterek, “Bunlar net değil ham çalışmalar. BES’e katılım yaşı şu anda 18 ve üstü, acaba bunun altına da bu imkânı sağlarsak uzun vadeli tasarrufları daha da artırır mıyız, birinci husus o.

Cayma süresi üzerinde de çalışıyoruz, acaba orada farklı bir formülasyona girersek, 2 aylık cayma süresini biraz esnetirsek, belki o zaman bir baskı oluşmaz, vatandaş getiriyi, birikimini görür, sistemde kalır” dedi.

Gazete Habertürk haberine göre, sistemden çıkanların oranının yüzde 38 olduğuna işaret eden Şimşek, bunların neredeyse yarısının gönüllü BES hesabı bulunduğunu söyledi.

SİGORTADA VERGİ AZALABİLİR

Şimşek, zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasına yönelik bir soru üzerine de, “Ben rekabet ve piyasa mekanizmasıyla sistemin çalışmasını tercih ederim. Bu tavan fiyat uygulamalarını doğru bulmuyorum, mecbur bıraktılar bizi. Şirketlerin sürdürülebilirliğini, mali yapılarını biz önemsiyoruz, bu patikada bir fiyatlama olsun. Yükleri ağır, ödenen her 100 liralık primin neredeyse 30-31 lirası vergiye, SGK kesintilerine vb. gidiyor. Maliye Bakanı’mızla konuşacağız” diye konuştu.

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi

Zorunlu trafik sigortası

düzenleme

mehmet şimşek