88 Katar şirketi İzmir'de

Türk ve Katar şirketleri arasında İzmir'de devam eden ikili görüşmelerin ilk gününde, özellikle gıda sektöründe bazı firmaların anlaşmaya vardığı, Kocaeli Derince Limanı ile Doha Hamad Limanı arasında karşılıklı ticari gemi seferlerinin başlatılması için de mutabakata gidildiği belirtildi.

Ekonomi Bakanlığı, Ege İhracatçı Birlikleri ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ve Katar Ticaret Odası iş birliğiyle İzmir'deki bir otelde düzenlenen ikili görüşmelerin ilk gününe, Katar'dan 88, Türkiye'den ise 200'e yakın firmadan temsilciler katıldı.

GIDA MOBİLYA VE İNŞAATTA İYİ HABERLER

Organizasyonla ilgili değerlendirme yapan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, gıda, yapı malzemeleri, medikal, plastik ve lojistik başta olmak üzere birçok sektörde firmaların bir araya geldiği görüşmelerde iş bağlantılarının kurulduğunu anlattı.

Abluka sürecinde birçok Türk ve Katarlı firmanın iletişimi olmuştu. O dönemde kurulan kontaklar bugünkü görüşmelerde devam ettirildi. İkili görüşmeleri çok kısa bir sürede organize ettik. Yeteri kadar duyurma fırsatımız dahi olmadı. Buna rağmen hem Katar'dan hem Türk firmalarından çok yoğun katılım oldu. Bu görüşmelerden çok umutluyuz. Görüşme masaları arasında dolaştığım sırada el sıkışan, sözleşme aşamasına gelen firmaların bulunduğuna şahit oldum. Özellikle gıda sektöründeki bağlantılar dikkat çekici. Mobilya ve inşaat sektöründe de güzel haberler var SABRİ ÜNLÜTÜRK - EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ KOORDİNATÖR BAŞKANI

Kocaeli Derince Limanı

KARAYOLU BAĞLANTISI DA KURULACAK

İki ülkeden firmaların ortak yatırımlar konusunda da görüştüğüne işaret eden Ünlütürk, yakın vadede bunun sonuçlarının görüleceğini bildirdi. iş adamlarının lojistikle ilgili beklentilerinin bulunduğunu da aktaran Ünlütürk, deniz yolunun ardından karayolu bağlantısının kurulmasının da ikili ticaret hacmini hızla artıracağını ifade etti.

Öte yandan Kocaeli'deki Derince Limanı'ndan Katar'a karşılıklı ticari gemi seferlerinin başlatılması konusunda da mutabakata varıldığı belirtildi.

Safi Derince Liman İşletmeciliği AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Safi, Katarlı Charlotte Trading and Contracting şirketiyle yürüttükleri görüşmeler sonucu kasım ayından başlamak üzere Derince ile Doha Hamad Limanı arasında konteyner, dökme ve genel kargo yükleri için karşılıklı direkt seferlerin başlatılması konusunda anlaştıklarını ifade etti.

2022 DÜNYA KUPASI PLANI

Katar'ın özellikle 2022 Dünya Şampiyonası öncesi ihtiyaçlarının artacağını, düzenlenecek seferlerle 8-10 gün içinde malların Doha'ya gönderilmesini öngördüklerini dile getiren Safi, haftada üç gün düzenlenecek seferlerde bu ülkenin ihraç mallarının da Türkiye'ye nakliyesinin sağlanacağını kaydetti.

Bazı Katarlı iş adamlarının İzmir'deki sanayi bölgelerindeki tesislerde incelemelerde bulunduğu organizasyon, bugün yapılacak görüşmelerle sona erecek.

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani, Katar'a uygulanan ablukanın kırılmasında Türkiye ve Katar özel sektörlerinin büyük rolünün olduğunu söyledi.

Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen Katar - Türkiye İkili İş Görüşmeleri organizasyonunun açılış törenine katılarak bir konuşma yapan Al Sani, Katar'ın yaşadığı abluka sonrası Türkiyenin verdiği destekten ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk hükümetine ve bu süreçte etkin rol oynayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye teşekkür ettiklerini belirtti.

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