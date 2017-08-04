Tekstil sektörü Türk pamuğuna yöneldi! Tüm pamuk stokları tükendi!

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Barış Kocagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016/2017 sezonunda ülke genelinde lif pamuk üretiminin yüzde 15 arttığını, dünya fiyatlarının da yükselmesiyle olumlu bir sezon geçirdiklerini dile getirdi.

Sezon başlangıcında Türk pamuğunun dünya fiyatlarının altında seyretmesiyle tekstil sektörünün Türk pamuğuna yöneldiğini kaydeden Kocagöz, "Bu sebeple pamuğumuz erken bitti. Bu yıl ilk kez stoklarda pamuk kalmadı. Ege Bölgesi'nde yaklaşık 800 ton pamuk var. Bu bir fabrikanın bir aylık ihtiyacı. Yani hasat başlayana kadar Türk tekstil sektörü, tamamen ithal pamukla yürümek zorunda." diye konuştu.

Ağustos ayında tekstil sanayisinin tedarik sıkıntısı yaşayacağını tahmin ettiğini bildiren Kocagöz, Türkiye'nin en az 1 milyon ton pamuk üretiminin olması gerektiğini, konsey olarak da böyle bir hedef belirlediklerini ifade etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının son yıllarda uyguladığı politikalar, dünya fiyatlarının yüksek seyretmesi ve kur etkisiyle pamuk üretiminin tetiklendiğini, önceki yıl 630 bin ton olan üretimin geçen yıl 730 bin tona ulaştığını aktaran Kocagöz, şöyle konuştu:

"Pamuk üretiminde yakaladığımız çok güzel bir ivme var. Manisa, Denizli ve Aydın'da pamuğa küsen üreticiler, tekrar dönüş yaptı. Pamuğa dönen bu üreticileri yine küstürmeden en az 3 yıl daha kaçırmamamız lazım. Bunlar yaklaşık 10 yıldır pamuk ekmeyen üreticiler. 2001 yılında pamukta 721 bin hektar ekili alana sahiptik. Geçtiğimiz yıl ise 422 bin hektar ekili alan vardı. Bu yıl ise geri dönüşlerle ekili alan yaklaşık 500 bin hektara, üretim ise 900 bin tona ulaşır diye düşünüyoruz. 2001 yılındaki ekimi alanını yakalarsak Türkiye'nin 3 yıllık süreçte kendi tüketimini karşılar duruma geleceğini düşünüyoruz."

"PAMUKTA ISRARLI OLMAMIZ LAZIM"

Kocagöz, dünyada pamuk ihtiyacının sürekli arttığını, Türk pamuk üreticisinin de kullandığı teknolojiyle Avusturalya'dan sonra en verimli üretimi yaptığını dile getirerek arazi toplulaştırma çalışmalarıyla verimin daha da arttığına işaret etti.

Gelecek yıl pamuk üretimi arttığı için Türk pamuğunun ilk etapta dünya fiyatlarının altında olacağını kaydeden Kocagöz, "Türk pamuk çiftçisinin şu anda çok ciddi bir umudu var. Morallerini hiç bozmasınlar. Dünyadaki stok rakamları gerçeği yansıtmıyor. Pamukta yine iyi bir sezon bekliyoruz. Fiyat dengesizliklerine karşı lisanslı depoculuk çok önemli. Lisanslı depoculuğu tercih eden üreticiler geçtiğimiz yıl kazandı." ifadelerini kullandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına pamukta desteklemelerin 5 yıl yapılmasını önerdiklerinin dile getiren Kocagöz, "Türkiye genelinde bir kısır döngü var. Bir sene para kazandırmayan ürün seneye ekilmiyor o zaman da fiyat yükseliyor. Pamukta geri dönenlerin pamukta ısrarlı olması lazım. Ekili alanlarda artışla hedeflerimize ulaşabiliriz." dedi.

Söke Ticaret Borsası Başkanı Salih Deniz Günal ise son 3-4 yılda ilgili kurumların pamuğa olan ilgisi, milli tarım politikasında pamuğa olan desteklerin artması ve fiyatlardaki yükselişin çiftçinin umudunu artırdığını belirtti.

Hasat öncesi üretimde artış beklediklerini, gelecek yıl için ekim alanlarının daha da artmasını öngördüklerini dile getiren Günal, bu ortamın korunmasının ithalat bağımlılığından kurtulma anlamında çok önemli olduğuna işaret etti.

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