Türkiye - Katar karayolu için İran rotası

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katar ile karayolu üzerinden dış ticaret için farklı alternatifler düşündüklerini ancak en kolay ulaşımın İran üzerinden gerçekleşebileceğini belirtti.

Zeybekci, "Türkiye-Katar-İran üçlü temas noktasındayız. İran'a ziyaretimin nedeni Ruhani'nin seçim sonrası yemin törenine Türkiye'yi temsilen katılmak. Mevkidaşım Katarlı Ekonomi Bakanı da gelecek. Cumartesi günü birlikte gidersek taşımacılık konusunu üçlü olarak ele almak ve anlaşmayla bağlamak istiyoruz." dedi.

AA muhabirine yapılan açıklamada, bazı Arap ülkeleri Katar'a yaptırım uygularken Türkiye'nin kardeşçe yaklaşım sergilendiği ve bu ülkenin insani ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda pozitif yaklaşımda bulunulduğu vurgulandı.

Bu süreçte Katar'a çok önemli destek verildiğine işaret eden Zeybekci, iki ülke liderlerinin pozitif yaklaşımı çerçevesinde kendisinin de Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani ile kardeşçe bir ilişki kurduğunu dile getirdi.

Zeybekci, Katar'ın tüm ihtiyaçlarının Türkiye üzerinden sağlanmasını istediklerini vurgularken, "Temizlik malzemeleri ve beyaz eşyadan tutun inşaat ve tekstile kadar Türkiye'deki tüm ürün sağlayıcılarının Katar'da ürün satmasını istiyoruz. Katar, 2,5 milyon nüfusu olan ama çok güçlü, dünyanın en yüksek milli gelirine sahip ülkesi. Dolayısıyla diğer ülkelerle kıyasladığımızda belki 10 milyonluk bir ülke gibi tüketim kabiliyeti var. Önümüzdeki dönemde de 2022 Dünya Futbol Şampiyonası sebebiyle çok büyük bir organizasyona imza atacaklar." diye konuştu.

EN KOLAYI İRAN ÜZERİNDEN GİDİLMESİ

İzmir'de gerçekleştirilen, Türk ve Katarlı firmaların bir araya geldiği fuarla bütün konuların ele alınacağını anlatan Zeybekci, "Bu ilk adımımız. Bir araya getirdiğimiz şirketlerin kendi aralarında anlaşma yapmalarını istiyoruz. Şirketlerimiz ticaretlerini çok hızlı şekilde devam ettirecekler. Haziran ve temmuzda iki ülke arasındaki ihracatın arttığını görüyoruz. Bu artışı kalıcı hale getirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Ürünlerin taşınmasında kargo uçaklarının kullanılmasının sürdürülebilir olmadığının altını çizen Zeybekci, şöyle devam etti:

Bunun ekonomik, sürdürülebilir ve güvenli hale gelmesini sağlıyoruz. Deniz yoluyla taşımacılık ağırlık kazanmaya başlayacak. Ayda en az 4 büyük tonajlı geminin Katar'a gitmesini öngörüyoruz ama diğer alternatif de karayolu, esnek ve daha küçük paketleri taşımak için. Farklı alternatifler düşünüyoruz ama en kolayı İran üzerinden gidilmesi. Türkiye-Katar-İran üçlü temas noktasındayız. Belki İran ziyaretimde Katarlı mevkidaşım da orada olacak. Ziyaretimin nedeni Ruhani'nin seçim sonrası yemin törenine Türkiye'yi temsilen katılmak. Mevkidaşım Katarlı Ekonomi Bakanı da gelecek. Belki İran'a birlikte de uçabiliriz. Ankara'da bir toplantımız var. Cumartesi günü birlikte gidersek taşımacılık konusunu üçlü olarak ele almak ve anlaşmayla bağlamak istiyoruz. Nihat Zeybekçi

SÜT VE TAVUK HAVAYOLUYLA

Bakan Zeybekci, Katar'a ikinci geminin bir hafta, on gün içinde yola çıkacağını belirterek, "Bu daha büyük bir gemi. Ayda en az 4 büyük tonajlı geminin Katar'a gitmesini öngörüyoruz. Genelde gemiler muhtelif limanlara uğraya uğraya giderler. Gemi İstanbul ve İzmir'de duracak, sonra direkt adrese teslim Katar'a gidecek." ifadelerini kullandı.

Katar'a hava yoluyla bazı ürünlerin taşınmaya devam edileceğine dikkati çeken Zeybekci, "Hava yoluyla taze süt, taze tavuk gibi bazı ürünleri oraya günlük ulaştırmak, bu ürünlerin de oradaki raflarda yerini almasını sağlamak istiyoruz." dedi.