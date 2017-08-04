Bakan Elvan enflasyonun tek haneye inmesini değerlendirdi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, NTV'nin sorularını yanıtladı.

Enflasyonun tek haneye inmesini değerlendiren Elvan, "Son üç ayda enflasyon düşüş eğilimine girdi. Kur geçişkenliği konusunda enflasyon son derece duyarlı. Kurdaki artışın üretici fiyatlarına etkisi oldu. Oradan da tüketici fiyatına yansıması söz konusu oluyor. Yüzde 9.79'un 2,8'i kur geçişkenliğinden kaynaklanıyor. Aralık ayından itibaren enflasyonda başlayan düşüş devam edecek. Şubat itibariyle 7 bandına ineceğini düşünüyoruz" dedi.

Gıda fiyatlarına yönelik önlemlerle ilgili konuşan Kalkınma Bakanı, "Depolama, ambalajlama, soğuk zincir, hallerin yapısı bunların hepsini bir bütün olarak ele alıyoruz. Üretici örgütlerinin güçlendirilmesine yönelik adımlarımız olacak. Soğuk zincirin yayılmasında bir takım önlemlerimiz söz konusu olacak. Depolama kapasitesinin artırılması konusunda çalışmalar var. Önümüzdeki günlerde bunları açıklayacağız. Gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini minimize edecek çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

"2. ÇEYREKTE BÜYÜME YÜZDE 5'İ AŞAR"

Bakan Elvan, ilk çeyrekte büyümenin beklentileri aştığını hatırlatarak şöyle devam etti: "Yatırımlardaki artış oranı büyümenin hep üzerinde olmuştur. Özel sektör yatırımları istenen düzeyde değil. Beklenen yatırımların önümüzdeki dönemde artacağını düşünüyorum. Kapasite kullanım oranı 4 yılın en yükseğinde, yatırım için uygun bir ortam var. Canlanma devam ediyor. Ekonomik açıdan son derece olumlu bir hava var. İkinci çeyrekte yüzde 5'in üzerinde büyüme bekliyoruz. Üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre daha yüksek yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme bekliyoruz. İlk 6 ayda 5-5,5 bandında bir büyüme gerçekleştireceğimizi bekliyorum. 2017'de 5-5,5 bandında büyüme bekliyoruz."

Elvan, İşsizlik rakamında yıl sonunda tek haneye inişin zor olduğunu ifade etti.

Kalkınma Bakanı, ithalat oranının yüksek olduğu sağlık araç gereçleri, milli savunma ve yeni teknoloji içeren sektörlere orta vadeli programda öncelik vereceklerini söyledi.

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