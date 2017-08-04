İŞ-YAŞAM

Denizsiz kentin "ıstakozu", köylünün geçim kaynağı oldu

04 Ağustos 2017 Cuma, 13:41:39 AA

Ardahan'daki Çıldır Gölü çevresindeki köylüler, gölden yakaladıkları tatlı su ıstakozu olarak da adlandırılan kerevitleri satarak gelir elde ediyor

  • 1 Denizsiz kentin "ıstakozu", köylünün geçim kaynağı oldu
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    Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden olan Çıldır Gölü'nde yaşayan ve tatlı su ıstakozu olarak da adlandırılan kerevitler, göl çevresinde yaşayan köylülerin geçim kaynağı oldu.

  • 2 Denizsiz kentin "ıstakozu", köylünün geçim kaynağı oldu
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    Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki yaklaşık 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü, barındırdığı 17 çeşit balık türünün yanı sıra kerevitlere de ev sahipliği yapıyor.

  • 3 Denizsiz kentin "ıstakozu", köylünün geçim kaynağı oldu
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    Göl çevresindeki köylerde yaşayan ve genellikle gölde avlanarak gelir elde eden köylüler, sabahın erken saatlerinde kalkıp, tekne ve sandallarla gölün sığ sularında günler öncesinden attıkları sepetlere takılan kerevitleri topluyor.

  • 4 Denizsiz kentin "ıstakozu", köylünün geçim kaynağı oldu
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    Türlü emeklerle avlanan kerevitler sudan çıkarıldıkları esnada boyutuna göre seçilip, küçükleri göle büyükler ise sepete atılıyor.

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  • 5 Denizsiz kentin "ıstakozu", köylünün geçim kaynağı oldu
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    Haftada iki kez yapılan av sonucunda elde edilen kerevitler köyleri dolaşan toptancılara satılıyor. Isparta'daki tesislerde işlenen kerevitler Avrupa'da satışa sunuluyor.

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