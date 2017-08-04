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"İnceleme yapan ekipler, 'gölde iki tür kerevit var' dediler, otantik olan biri gölün kendine has ama az üreyen türü, diğeri de göle dışarıdan atılan ama çabuk üreyen kerevittir. Zaten ekonomik değer katan da bu dışarıdan atılan kerevitler. Nahçıvan'dan Türkiye'ye bir kerevit akışı sağlanmış, tarım müdürlüğü de bu izinsiz kerevit akışını fark edince durdurmuş. O zaman insanlar yaklaşık bir kamyon, 7-8 ton kereviti bu göle dökmüşler. O gün bu gündür çoğalarak artmış."