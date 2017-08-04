Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Habertürk TV muhabiri Pınar Tatlıbaş'a verdiği röportajda Kurban Bayramı tatiline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurtulmuş, Kurban Bayram'ı tatiliyle ilgili yöneltilen soruya, "Henüz belli olmadı, belli olmadan herhangi bir şey söylemek, ümit vermek doğru olmaz. Ama herhalükarda bayram tatili ümidimiz var, yani kısa da olsa bayram tatilimiz var. Uzun olursa ne âlâ, turizm bakımından ama şu haliyle bile bayramda Türkiye'nin birçok yerinde turizm açısından çok ciddi hareketlenme var ve daha da olacağını biliyoruz." dedi.

kurban bayramı 2017

kurban bayramı tatili 2017