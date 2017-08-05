İŞ-YAŞAM

Air Force One uçağının şaşırtıcı özellikleri ve tarihi

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:59:46 HABERTURK.COM

  • 1 Air Force One uçağının şaşırtıcı özellikleri ve tarihi
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    ABD başkanlarını taşıyan ve Air Force One olarak bilinen Boeing 747 modelinin modifiye askeri versiyonu 2 adet VC-25 uçağı değiştirilecek. 2024 yılında hizmete başlayacak yeni uçakların ihalesi de sonuçlandı.

  • 2 Air Force One uçağının şaşırtıcı özellikleri ve tarihi
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    Başkan Donald Trump, 4 milyar doları aşan yeni Air Force One programının maliyetini kampanyasında eleştirmiş ve durdurulmasını istemişti ama Beyaz Saray ihaleyi Boeing firmasının aldığını açıkladı.

  • 3 Air Force One uçağının şaşırtıcı özellikleri ve tarihi
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    İki yeni Air Force One uçağı Boeing'in 747-8 ticari jet uçağından oluşacak ve ABD başkanının ihtiyacına özel olarak modifiye edilecek. 

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    Fiyat resmi olarak açıklanmasa da Beyaz Saray "uygun" değerlendirmesinde bulundu. Defense One ise uçakların 2013 yılında bir Rus havayolu şirketi tarafından alındığını ancak kepenk indirdiği için atıl kaldığını iddia ediyor.

  • 5 Air Force One uçağının şaşırtıcı özellikleri ve tarihi
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    Air Force One yeni programında savunma sistemi başta olmak üzere iletişim altyapısı, tıbbi bölümler ve iç mekanda önemli yenilikler olacak.

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