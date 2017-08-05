İŞ-YAŞAM
Air Force One uçağının şaşırtıcı özellikleri ve tarihi
05 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:59:46 | Güncelleme: 15:34:02
HABERTURK.COM
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ABD başkanlarını taşıyan ve Air Force One olarak bilinen Boeing 747 modelinin modifiye askeri versiyonu 2 adet VC-25 uçağı değiştirilecek. 2024 yılında hizmete başlayacak yeni uçakların ihalesi de sonuçlandı.
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Başkan Donald Trump, 4 milyar doları aşan yeni Air Force One programının maliyetini kampanyasında eleştirmiş ve durdurulmasını istemişti ama Beyaz Saray ihaleyi Boeing firmasının aldığını açıkladı.
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İki yeni Air Force One uçağı Boeing'in 747-8 ticari jet uçağından oluşacak ve ABD başkanının ihtiyacına özel olarak modifiye edilecek.
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Fiyat resmi olarak açıklanmasa da Beyaz Saray "uygun" değerlendirmesinde bulundu. Defense One ise uçakların 2013 yılında bir Rus havayolu şirketi tarafından alındığını ancak kepenk indirdiği için atıl kaldığını iddia ediyor.
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Air Force One yeni programında savunma sistemi başta olmak üzere iletişim altyapısı, tıbbi bölümler ve iç mekanda önemli yenilikler olacak.
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Peki birçok insanın gözünde dünyanın en iyi korunan aracı olarak bilinen Air Force One özellikleri neler? Haberturk.com olarak bu uçakların ve programın az bilinen özelliklerini ve tarihi karelerini, başından geçen ilginç anları derledik.
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Air Force One kokpitinin 2014 yılından bir görüntüsü. AAM ve SAM füzelerine karşı savunma sistemleri bulunan Air Force One, elektromanyetik darbelerin hasarını minimum tutacak şekilde dizayn edilmiş.
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İçerisinde çarpma anında zarar görmeyecek şekilde tasarlanan bir bölüm de bulunduğu iddia edilen uçak havadan havaya füzelere karşı Chaff ve Flare fırlatabiliyor ve radar bozucu sinyal gönderebiliyor.
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70.7 metre uzunluğundaki uçaklar 13 bin 800 metre irtifaya çıkabiliyor. 4 motoru bulunan uçağın maksimum hızı 1015 km/saat ve 12 bin 500 kilometre uçuş menziline sahip ancak acil durumda havada yakıt ikmâli yapılabiliyor.
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Mobil bir Beyaz Saray olarak düşünülebilecek mevcut Air Force One uçakları 5 başkana hizmet etti. Maryland Üssü'nde tutulan birbirinin aynısı iki uçak, içerisinde Başkan bulunmadığı zaman SAM 28000 ve SAM 29000 olarak biliniyor. Bir tanesi her daim uçuşa hazır tutulurken ve diğeri de bakıma alınıyor.
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Air Force One iki girişe sahip. Başkan, ailesi ve özel konukları uçağın burnuna yakın olan ön girişten alınıyor. Gazeteciler ve diğer misafirler ise arka girişten biniş yapıyor.
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Air Force One içerisindeki en önemli bölüm ön girişin bitişiğindeki özel Başkanlık Ofisi. 11 Eylül saldırısından sonra bu bölümün iletişim ekipmanları yeniden tasarlanmıştı. Başkan artık havadayken halka seslenebiliyor.
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Başkanlık Ofisi'nin daha geniş açıdan görünümü. Şaşırtıcı bir büyüklüğe sahip izlenimi veriyor. Fotoğrafta Eski Başkan Barack Obama, Dışişleri Bakanı John Kerry ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice ile toplantı hâlinde.
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Başkan ve First Lady tarafından kullanılan özel süit ise burun bölümünde yapılmış. Özel bir duşu, katlanabilir koltukları var. Fotoğrafta George W. Bush ve Özel Kalemi Andrew Card 11 Eylül sonrası istişarede.
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Süitin boş hâli. Güneybatı esintileri taşıyan dekorun eski First Lady Nancy Reagan'ın tasarımı olduğu belirtiliyor.
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Başkanlık Ofisi'nin yanında ise tıbbi merkez var. Yeterli kan ve ilaç stokunun yanı sıra kalp ritmi düzenleyicisinin bulunduğu merkezde bir hemşire her daim hazır bekliyor. 11 Eylül sonrası çekilen fotoğrafta Başkan Bush'a, rahatlaması için hemşire Cindy Wright boyun masajı yapıyor.
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Air Force One yaklaşık 370 metrekare iç mekan genişliği sunuyor. Koridorlarda koltuklar, telefonlar ve aralarda küçük toplantı odaları mevcut. Uçağın arka tarafında ise kıdemli personelin toplantıları için bir alan yapılmış.
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Koridorun 90'lı yıllarda çekilen boş anından bir kare.
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Başkan, daha büyük toplantılarını konferans salonunda yapıyor. Arka bölümde, kıdemli personel odasının bitişiğindeki mekân yemek odası olarak da sık sık kullanılıyor. 5 Nisan 2009 tarihli beyaz Arşivi fotoğrafında Barack Obama ekibiyle birlikte Ankara yolunda.
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Salonun eski zamanlardan boş halinin fotoğrafı.
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Air Force One içerisinde sunulan yemek ve malzemeler Maryland Hava Üssü'nde bulunan özel bir mutfakta titizlikle hazırlanıp uçağa getiriliyor. Antreler vakum mühürlü ve dondurulmuş olarak uçağa alınıyor. Pişirme ise uçak mutfağında ocak, fırın ya da mikrodalgada yapılıyor. Başkan sevdiği herhangi bir yemeği isteyebiliyor ancak uçakta fritöz bulunmadığı için kızartma pek yapılmıyor.
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Başkan dışındaki personelin toplantılarının adresi ise bu oda. 85 telefon hattı ve 19 televizyonla aşağıda olup biteni izleyip Beyaz Saray hemen harekete geçebiliyor.
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Air Force One içerisinde bir de özel konuk alanı var. Kongre üyeleri ve diğer VIP davetliler burada oturuyor. Ancak güvenlik nedeniyle önde oturmak zorundalar. Gizli Servis uçuş esnasında arka tarafta dolaşmalarına izin veriyor ama yolcular koltuklarını geçmesine izin vermiyor.
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Basın en arka bölümde ağırlanıyor. Air Force One ile uçmak bedava değil. Öyle konuk olarak binemiyorsunuz. Medya kuruluşları ABD hükümetine ödeme yapıyor. Peki eskiyen uçaklara ne oluyor?
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Richard Nixon ve Bush arasındaki başkanlara hizmet eden SAM 27000 sökülüp Simi Vadisi'nde bulunan Reagan Kütüphanesi'ne gönderilmişti.
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2015 yılında Cumhuriyetçiler kütüphanede oturum düzenlerken bir yandan da uçak perde arkasında sergilendi. Hâlen içi gezilebiliyor.
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Air Force One ismini taşıyan ilk uçak 1953 yılında Lockheed üretimi olan Columbine II ismiyle Başkan Dwight Eisenhower'a hizmet eden uçaktı.
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ABD başkanları önceleri uluslarası seyahatlerini genelde denizden yapıyordu. 2. Dünya Savaşı'nda Alman U-Boat denizaltılarının tehdidiyle birlikte durum değişti. Franklin Roosevelt, Dixie Clipper olarak bilinen Boeing 314 tipi deniz uçağını kullanarak görevdeyken uçan ilk ABD başkanı olarak tarihe geçti.
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Roosevelt, bu fotoğrafta Hitler karşıtı Kazablanka Konferansı'na giderken Boeing 314 içerisinde doğum gününü kutluyor.
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Başkan'a tahsis edilen ilk resmi uçak ise Harry Truman'ın hizmetindeki Douglas DC-6 modelinin askeri versiyonuydu. The Independence (Bağımsızlık) ismiyle bilinen küçük ve sade bir araçtı.
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Truman'ın 25 yolcu ve 9 mürettebat kapasiteli uçağının içinden bir görüntü. Bu uçak şu an ABD Hava Kuvvetleri Ulusal Müzesi'nde sergileniyor. Trump'ın hizmetindeki mevcut uçak ise 26 mürettebat 76 yolcu alabiliyor.
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Air Force One tabirinin popülerliği ise John F. Kennedy döneminde SAM 26000'ın tanıtılmasına rastlıyor. Boeing 707 tipi uçak 1972'de Başkan Nixon döneminde değiştirildi ve yedek programa alındı.
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Merhum Başkan Kennedy ve sinema filmlerine konu olan, dönemin moda ikonlarından biri olarak gösterilen eşi Jacqueline Kennedy Fransa ziyaretinde.
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Air Force One tarihinin en önemli fotoğraflarından biri olan bu karede John F. Kennedy'nin öldürülmesinden sonra Dallas Love Field Havalimanı'nda bekleyen Air Force One'ın içindeki Lyndon B. Johnson, federal savcı Sarah T. Hughes'in önünde yemin ediyor. 22 Kasım 1963 tarihli fotoğrafta Johnson'ın sağında eşi Lady Bird Johnson, solunda ise John F. Kennedy'in eşi Jacqueline Kennedy görünmektedir.
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George W. Bush, Boeing C-137C uçağını kullanan son başkan oldu. 1972'de hizmete başlayan uçak 444 görev uçuşu yaptı ve 1 milyon milden fazla uçtu.
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11 Eylül saldırılarından hemen sonra Florida'dan kalkmak üzere olan Bush'un uçağında Gizli Servis elemanlarının güvenlik taramaları objektiflere yansıyor.
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Air Force One tarafından en ihtişamlı karelerden biri. George Bush, 2004 yılında NASCAR Nextel Cup Daytona 500 yarışlarına katıldıktan sonra uçağıyla stadın yanındaki otoyoldan kalkış yapıyor.
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Bush, bu kez ülkeyi vuran Katrina Kasırgası'nın yarattığı hasarı uçağının güvenli penceresinden izliyor. Tam da New Orleans, Louisiana semalarında.
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Bill Clinton'u taşıyacak olan Air Force One, Denver - San Francisco uçuşunu kar fırtınası yüzünden yapamıyor.
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Clinton, bu karede Federal Acil Durum Eylem Planı üzerine direktör James Lee ve ekibiyle görüşme halinde.
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Clinton'u taşıyan uçağın 9 bin 900 metrede yakalandığı türbülans sonrasında arka mutfak kapısından yansıyanlar. Yemekler dökülse de yolcu ve mürettebatta herhangi bir yaralanma vakası olmamıştı.
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Ronald Reagan bu karede başkent Washington'a döndükten sonra muhtemelen sıkıcı geçen yolculuğunu basın mensuplarına futbol topu fırlatarak sonlandırıyor.
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Karizmatik pozlar vermeyi seven Barack Obama, üzerindeki AF1 ceketiyle birlikte Türkiye üzerinden Irak'a gidiyor.
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2009 yılındaki bu uçuşta, Obama'nın ekibinin telefon trafiği kameralara böyle takılıyor.
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Air Force One uçağına binen ilk evcil hayvan ise Bo isimli bu sevimli köpek. Obama Ailesi'nin tatil yapmayı sevdiği Martha's Vineyard isimli adada çekilen karenin tarihi 20 Ağustos 2009.