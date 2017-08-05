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Air Force One içerisinde sunulan yemek ve malzemeler Maryland Hava Üssü'nde bulunan özel bir mutfakta titizlikle hazırlanıp uçağa getiriliyor. Antreler vakum mühürlü ve dondurulmuş olarak uçağa alınıyor. Pişirme ise uçak mutfağında ocak, fırın ya da mikrodalgada yapılıyor. Başkan sevdiği herhangi bir yemeği isteyebiliyor ancak uçakta fritöz bulunmadığı için kızartma pek yapılmıyor.