İŞ-YAŞAM

Bir ayakkabı için 90 kişi emek sarf ediyor

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:03:37 AA

Endüstriyel yöntemlerle üretilen ayakkabı, ortalama 90 kişinin elinden geçtikten sonra vitrine konuyor

  • 1 Bir ayakkabı için 90 kişi emek sarf ediyor
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    İnsanoğlunun ilk icatlarından birisi olan ve günlük yaşamın vazgeçilmezlerinin başında gelen ayakkabı, endüstriyel üretimde ortalama 90 kişinin elinden geçerek tüketiciye ulaşıyor.

  • 2 Bir ayakkabı için 90 kişi emek sarf ediyor
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    İklim ve doğa koşullarından korunmak için geliştirilen ve zamanla binlerce çeşidi türetilen ayakkabıya, büyük küçük herkes ihtiyaç duyuyor.

  • 3 Bir ayakkabı için 90 kişi emek sarf ediyor
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    Günümüzde geleneksel el işçiliğinden ziyade endüstriyel yöntemlerle imal edilen ayakkabının üretim yolculuğu ise "saya" adı verilen üst kısmının yapılmasıyla başlıyor.

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  • 4 Bir ayakkabı için 90 kişi emek sarf ediyor
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    Deriden sayayı oluşturacak parçalar modellerine göre hatasız ve tek seferde kesilerek, ayakkabının türüne ve numarasına göre montaj bölümünde kalıplara konuluyor.

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    Milimetrelerle ayakkabı numaralarının değiştiği sektörde, el işçiliği ve ustalık da büyük önem taşıyor. Ayakkabının modeline göre de başta deri ve kumaş olmak üzere onlarca çeşit parça kullanılıyor.

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