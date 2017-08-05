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Ayakkabıda her milimetrenin büyük önem taşıdığına dikkati çeken İşcan, "Ayakkabı çok hassastır. Mesela 2 ayakkabı numarası arasındaki boy farkı, yani 41 ile 42 arasındaki fark 6-7 milimetredir. Hepsi o kadar. Her bir parçada bir milim hata yapsanız, yarım numara saya değişir ve ayakkabı olmaz. Dolayısıyla biz bu hassasiyetle çalışmak zorundayız." şeklinde konuştu.