İŞ-YAŞAM

Altın serpilen yemekler, tek bir masa ve bekleyen zenginler...

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 16:17:31 HABERTURK.COM

Hirosihi isimli Japon restoranı 8 kişilik tek bir masaya sahip ve sadece rezervasyonla çalışıyor. Business Insider'a göre Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'den Google'ın kurucusu Sergey Brin'e Silikon Vadisi zenginleri burada yemek için sıraya giriyor...

  • 1 Altın serpilen yemekler, tek bir masa ve bekleyen zenginler...
    1 | 23

    Kaliforniya'nın Los Altos bölgesindeki bir plazada bulunan Hiroshi isimli restoran zenginleri kuyrukta bekletiyor. Mark Zuckerberg, Sergey Brin gibi sayılı zenginlerin tercih ettiği mekân Steve Jobs'un da gözdelerindenmiş. Peki olayı ne?

  • 2 Altın serpilen yemekler, tek bir masa ve bekleyen zenginler...
    2 | 23

    Hiroshi'de ilk dikkati çeken kapıdaki "sadece rezervasyonla açılır" ibaresi. Herhangi bir çalışma saati aralığı da belirtilmemiş. 

  • 3 Altın serpilen yemekler, tek bir masa ve bekleyen zenginler...
    3 | 23

    Konukları restoranın genel müdürü Kevin Biggerstaff karşılıyor. 800 yıllık keyaki ağacından yapılan el işlemesi, yekpare masaya 10 kişiyle mekana taşınmış. Loş bir ışıkla aydınlatılıyor.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Altın serpilen yemekler, tek bir masa ve bekleyen zenginler...
    4 | 23

    2016 yılında bir iş seyahati için Bay Area'ya gelen restoranın şefi ve sahibi Hirosihi Kimura, Silikon Vadisi'nin en zenginlerine hizmet vermek için yer aramaya başlamış ve Los Altos'ta karar kılmış.

  • 5 Altın serpilen yemekler, tek bir masa ve bekleyen zenginler...
    5 | 23

    Hiroshi Kimura mekana öğlen saatlerinde geliyor ve akşamın möünüsünü hazırlamaya başlıyor. Kişi başı tadım mönüsü adam başı 395 dolar ancak fiyatlar içki ve vergilerle 500 - 600 dolara çıkıyor. Kaç kişi gelirseniz gelin 8 kişilik fiyatı ödemek zorundasınız.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000