İŞ-YAŞAM
Altın serpilen yemekler, tek bir masa ve bekleyen zenginler...
05 Ağustos 2017 Cumartesi, 16:17:31 | Güncelleme: 17:16:10
HABERTURK.COM
Hirosihi isimli Japon restoranı 8 kişilik tek bir masaya sahip ve sadece rezervasyonla çalışıyor. Business Insider'a göre Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'den Google'ın kurucusu Sergey Brin'e Silikon Vadisi zenginleri burada yemek için sıraya giriyor...
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Kaliforniya'nın Los Altos bölgesindeki bir plazada bulunan Hiroshi isimli restoran zenginleri kuyrukta bekletiyor. Mark Zuckerberg, Sergey Brin gibi sayılı zenginlerin tercih ettiği mekân Steve Jobs'un da gözdelerindenmiş. Peki olayı ne?
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Hiroshi'de ilk dikkati çeken kapıdaki "sadece rezervasyonla açılır" ibaresi. Herhangi bir çalışma saati aralığı da belirtilmemiş.
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Konukları restoranın genel müdürü Kevin Biggerstaff karşılıyor. 800 yıllık keyaki ağacından yapılan el işlemesi, yekpare masaya 10 kişiyle mekana taşınmış. Loş bir ışıkla aydınlatılıyor.
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2016 yılında bir iş seyahati için Bay Area'ya gelen restoranın şefi ve sahibi Hirosihi Kimura, Silikon Vadisi'nin en zenginlerine hizmet vermek için yer aramaya başlamış ve Los Altos'ta karar kılmış.
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Hiroshi Kimura mekana öğlen saatlerinde geliyor ve akşamın möünüsünü hazırlamaya başlıyor. Kişi başı tadım mönüsü adam başı 395 dolar ancak fiyatlar içki ve vergilerle 500 - 600 dolara çıkıyor. Kaç kişi gelirseniz gelin 8 kişilik fiyatı ödemek zorundasınız.
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10 tabaktan oluşan mönü her gün değişiyor. Fotoğrafta sunulan dömiglas sosta hazırlanan derin kızartılmış etin olduğu tonkatsu sandviç.
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Hiroshi Kimura ve Fransız mutfağı eğitimi alan yardımcısı basit, minimalist ancak tabaklar hazırlayıp sunmayı tercih ediyor. Tıpkı sömen noodle ve havyardan oluşan bu yemekte olduğu gibi ancak uzmanlığı et.
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Wagyu ismi verilen ve dünyanın en lezzeti olarak gösterilen bu mermer dokulu, yağlı bonfilelere 40 yılını adadığını belirten ve 16 yaşından beri çalışan Hiroshi Kimura işinde mükemmel olduğunu düşünüyor.
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Geldiği yere göre Kobe de denilen ve dünyanın en pahalı etlerinden olan Wagyu bonfilelerinin 220 gramı piyasada 165 dolar civarından satılıyor. Kemiksiz pirzolası ise 280 dolar.
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Wagyu etler her hafta Japonya'dan buzla paketlenerek kargolanıyor ve üzerinde orijinallik sertifikası bulunuyor. Zira bu etlerin kaynağı olan Kobe sığırının Japonya dışına çıkışı yasak.
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Hiroshi Kimura, etleri nasıl hazırladığını ve pişirmedeki püf noktaları açıklamıyor ancak Hibachi ismi verilen, 450 - 650 derece ısıya çıkabilen geleneksel bir Japon ızgarasında, kömür ateşi kullandığı sır değil.
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Wagyu, ince dilimlenmiş geliyor. Değerli tabağın çizilmemesi için ince bir hasırın üzerinde servis ediliyor. Üzerine herhangi bir aroması olmayan altın serpilmiş etin yanında beyaz kuşkonmaz ve ponzu sos.
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Şefin kullandığı hibachi ızgaraların bir minyatürü de etini daha fazla pişirmek ya da ısıtmak isteyenler için masalara konulmuş.
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Haziran ayında açılan restoran isim vermese de Google, Apple ve Oracle gibi milyarlarca dolarlık şirketlerin üst düzey yöneticilerini ağırlıyor.
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Hawaii yağmur ormanlarının büyük bir resminin olduğu duvarda misafirlerin yemek esnasında sunum yapabilmesi için büyük ekran bir TV de var.
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Yemeğin her aşaması lüks. İçecekler el imâlatı bu kristal bardaklarda servis ediliyor.
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İçecek olan Hawaii'nin özel mineralli maden suyunun yanı sıra Japon sakesi ve şarap seçenekleri sunuluyor. İçecek menüsü sadece iPad ile okunabiliyor.
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Hiroshi'nin tuvaleti bile aşırı lüks, daha ziyade spa konforu sunuyor. 10 bin dolarlık Toto marka uzaktan kumandalı bidet ve kurutucu kullanılmış.
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Akşamın sonunda konuklar yemedikleri etleri eve götürebiliyorlar.
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Restoran ve yemek severlerin buluştuğu Yelp ismindeki sosyal medya platformunda bir müşterinin ödediği hesap. 10 bin liradan fazla ödenen yemek için 'mükemmel' yorumu yapılmış.
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