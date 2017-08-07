Zarardaki şirketlere borsada halka arz yolu

Zarardaki şirketlerin de Borsa İstanbul’da halka arz edilebilmesinin önü açılıyor. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul’da işlem görmek için başvuru yapan Yıldız Pazar (piyasa değeri 100 milyon liranın üzerinde) büyüklüğündeki şirketlere esneklik sağlamak amacıyla mevzuat değişikliğine gittiklerini söyledi.

Gazete Habertürk haberine göre bu kapsamda, Borsa Yıldız Pazarı’nda işlem görme talebiyle yapılan kotasyon başvurularında, faaliyet karı elde eden ancak finansman giderleri nedeniyle dönem zararına uğradığından bu pazarda aranan “2 yıl dönem kârı elde etme” şartını sağlayamayan şirketlere kolaylık getirdiklerini belirten Şimşek, bu şirketlerin paylarının da borsada işlem görebilmesine imkân sağlayabilecek şekilde istisna uyguladıklarını kaydetti.

YÜKSEK FİNANSMAN GİDERİ BİTECEK

Şimşek, hem son iki yıl dönem kârı elde edemeyen ancak faaliyet kârı elde eden ihraççı şirketlerin hem de uluslararası yatırımcılara yapılan halka arzlara aracılık eden UBS, Citi Bank, JP Morgan, Merrill Lynch gibi yatırım kuruluşlarının taleplerinin karşılandığını vurguladı.

DIŞ KAYNAK GELECEK

Şimşek, söz konusu mevzuat değişikliğiyle şirketlerin yatırımlarını banka kredisi yerine sermaye piyasalarının sunduğu imkânlardan yararlanarak finanse etmesinin sağlanacağını vurgulayarak, “Şirketlerimizi yüksek finansman giderlerinden kurtarmayı ve kâr eden birer şirkete dönüşmelerini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi. Şimşek ulaşılacak likiditeyle borsanın derinlik kazanacağını ve dış kaynak geleceğini belirtti

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