Kış mevsiminde kar ve tipi nedeniyle ulaşımın aksadığı 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne inşa edilen tünelin sol tüpünde ışığın görülmesine 50 metre kaldı
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Giresun'un iç bölgelerdeki ilçeleri ile Sivas'la ulaşımının sağlandığı ana güzergahta yer alan ve toplam uzunluğu çift tüp şeklinde 11 bin 810 metre olan tünelin sağ tüpünde kalan 600 metrelik mesafeyle birlikte inşaatın haziran ayında bitirilmesi planlanıyor.
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Türkiye'nin en büyük tünelleri arasında yer alan tünelin 27 Haziran'da tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.
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Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları yaptığı açıklamada, 5 bin 905 metre uzunluğunda iki tünelin inşaatının devam ettiğini söyledi.
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Çift tüp inşaatı olarak devam eden çalışmalarda sona yaklaşıldığı bilgisini veren Sarıfakıoğulları, "Sol tüp tünelde ışığı görmeye 50 metre kaldı. Günde yaklaşık 9 metre kazı çalışması yapılıyor, bu şekilde düşündüğümüzde bir hafta veya 10 gün içerisinde ışığı görmüş olacağız" dedi.
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Sağ tüp tünelde ise yaklaşık 600 metre mesafe kaldığı bilgisini veren Sarıfakıoğulları, "Tünel inşaatının yaklaşık 2,5 ay gibi sürede tamamlanması planlanıyor. 27 Haziran'da yüklenici firma tarafından tünel teslim edilip vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak" diye konuştu.
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Sarıfakıoğulları, tünel inşaatıyla birlikte yaklaşık bin 800 metre bağlantı yolları yapılacağını ifade ederek, yol çalışmalarının da yıl içerisinde bitirilmesinin planlandığını aktardı.
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Tünelin açılmasıyla trafik güvenliği açısından vatandaşların daha konforlu bir yolda seyahat edeceğini dile getiren Sarıfakıoğulları, kış aylarında yolun kapanması sıkıntısının da bertaraf edileceğini kaydetti.
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Harun Sarıfakıoğulları, tünelin Karadeniz ile İç Anadolu'yu birbirine bağladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
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"Turizm potansiyelini de beraberinde getirecek, öyle zannediyorum ki Karadeniz'i merak eden birçok misafirimiz bu yolu kullanmak suretiyle yaz ve kış, kış diyorum çünkü özellikle yayla turizmi açısından çok önemli ilimizi ziyaret edebilecekler. Böylelikle turizm potansiyeline canlılık getireceğini düşünüyoruz."
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Tünelin, ticaret hacmini de etkileyeceğini düşündüklerini aktaran Sarıfakıoğulları, "Çünkü yolun konforunun artması, zaman açısından sunduğu avantajlar ticaret hacmini de çok önemli ölçüde geliştirecektir." değerlendirmesinde bulundu.
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TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÇİFT TÜP TÜNELİ AÇILDI
Bakan Arslan, açılış öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Cankurtaran Tüneli üzerinden Karadeniz'in İç Anadolu'ya kestirme olarak bağlanacağını söyledi.
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Önemli bir tüneli hizmete sunduklarını ifade eden Arslan, "5 bin 200 metrelik Cankurtaran tünelleri iki gidiş, iki geliş çift tüp ama bu güzergah üzerinde üç tane tünelimiz, dört tane viyadüğümüz, dört tane de köprümüz var. Toplamı yaklaşık 14 kilometre iki gidiş, iki geliş güzergahı bugün itibarıyla hizmete sunmuş oluyoruz. Bu tünellerle beraber güzergahı 12 kilometre kısaltmış olacağız" dedi.
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Arslan, yolun 12 kilometre kısalmış olmasının önemine işaret ederek, şunları belirtti:
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Özellikle kış şartlarında kar yağdığı zaman burası geçit vermez hale geliyordu. Geçit vermeyen bölgeyi Cankurtaran Tüneli ile geçit verir hale getiriyoruz. İsmi üzerinde Cankurtaran. Dolayısıyla canları kurtarmış olacağız. Para ile ölçülmez bir durumdur ama yaklaşık 100 milyon liralık bu yolun kısalmasına bağlı olarak her sene tasarruf sağlamış olacağız.
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Akaryakıttan, zamandan, araçların bakım onarımından, karbondioksit emisyonundan kaynaklı tasarruf sağlamış olacağız. Yaklaşık 568 milyon liraya mal olan bu güzergah bizim için önemli. Her yıl sağladığı tasarrufu düşünürseniz yaklaşık 5-6 yılda kendini kurtarır hale gelir.
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Geriye kalan iki viyadüğü de haziran ayına kadar hizmete sunmuş olacaklarını belirten Arslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın bu tünelin yapılması ile ilgili çok ciddi emeği var. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla resmi açılışını daha sonra yapacağız ancak insanlarımızın mağdur olmaması bir an önce bu yolu ve tünelleri kullanabilmesi adına bugün itibarıyla trafiğe açmış oluyoruz" diye konuştu.
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"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÇİFT TÜP TÜNELİ OLACAK"
Bakan Arslan, Kars, Artvin, Ardahan üzerinden tır trafiğinin de kolaylıkla Gürcistan'a gelebileceğini kaydederek, "Bu ülkede 80 yılda 50 kilometre tünel yapabildik. En büyük tünel 3 bin 250 metre ile Bolu Dağı tüneliydi. Yapımı 19 yıl sürdü ve onu da AK Parti hükümeti olarak biz bitirdik. Cankurtaran Tüneli 5 bin 200 metre bugün itibarıyla hizmete verilen Türkiye'nin en büyük çift tüp tüneli olacak" ifadesini kullandı.
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Artvin'de 47,5 kilometre tünel bulunduğunu dile getiren Arslan, şunları söyledi:
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"80 yılda 50 kilometre tünel yapmışız, sadece Artvin ilinde yapmış olduğumuz tünel uzunluğu 47 kilometre. Yusufeli Barajı nedeniyle yenilenecek yolları düşünürseniz 67 kilometre yol yenilemiş olacağız. Bu 67 kilometrenin de 52 kilometresi tünel. Memnuniyetle belirteyim ki son 15 yılda biz 337 kilometre tünel bitirdik. Artık her sene 50 kilometre uzunluğunda tünel bitiriyoruz. Biz yaptığımız projelerin bir an önce bitmesi ve milletimizin hizmetine girmesi adına gecemizi gündüzümüze katıyoruz."
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Arslan, tünelin erken bitmesine rağmen geç açılmasıyla ilgili zaman zaman eleştiriler aldıklarını belirterek, "Onun bizimle bir ilgisi yok. İş mahkemelere gitti. Yaklaşık 18 ay mahkeme kararını beklemek zorunda kaldık" dedi.
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Ovit Tüneli'nde tek tüpü hizmete verdiklerini anımsatan Arslan, "İkinci tüpü inşallah bu ilkbaharda bitireceğiz ve haziranda onu da hizmete vermiş olacağız. Hedefimiz önümüzdeki yıl da Zigana Tüneli'ni hizmete açmak" diye konuştu.
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Bakan Arslan, konuşmasının ardından 5 bin 200 metrelik Cankurtaran Tüneli'ni makam aracını kullanarak trafiğe açtı. Arslan'a Bakan Bak da eşlik etti.
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CANKURTARAN TÜNELİ ÖZELLİKLERİ
Artvin'in Borçka ile Hopa ilçeleri arasında yer alan Rize-Artvin-Ardahan karayolundaki 690 rakımlı Cankurtaran Geçidi'nde yer alan Cankurtaran Tüneli, Karadeniz'i Doğu Anadolu Bölgesi üzerinden İran'a bağlayan ve özellikle zorlu kış şartlarında sürücülerin korkulu rüyası geçide alternatif olarak yapıldı.
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Çift tüplü Cankurtaran Tüneli'nin temeli, Başbakan Binali Yıldırım tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olduğu dönemde, 29 Ekim 2010'da atılmıştı.
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Karadeniz'de ulaşımda yaşanan sıkıntıları büyük ölçüde giderecek tünel, aynı zamanda Karadeniz'i Orta Doğu'ya bağlayan önemli bir hat oluşturacak.
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CANKURTARAN TÜNELİ'NDEN DİĞER GÖRÜNTÜLER!
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"KÖPEK BALIĞI AĞZI"NDAN 1 MİLYON 249 BİN ARAÇ GEÇTİ
"Bulutları delen dumanlı başı" ve " Göklere yükselen yalçın kayalıkları" ile şiirlerde anlatılan, kış aylarında kar ve sisi eksik olmayan Ilgaz Dağı, Başbakan Binali Yıldırım tarafından 26 Aralık 2016'da açılan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli sayesinde sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıktı.
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Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, biri 5 bin 370, diğeri 5 bin 391 metrelik 2 tüpten oluşan tünelle özellikle kış aylarında trafik kazalarıyla gündeme gelen Ilgaz Dağı'nda ulaşım daha hızlı ve güvenli sağlanıyor.
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İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayan tüneli aradan geçen bir yılda 1 milyon 249 bin 760 araç kullandı. Tüneli günlük kullanan ortalama araç sayısı da 3 bin 424 oldu. Ilgaz Dağı'ndaki eski yoldan geçen araç sayısı ise 2015 yılında günlük 2 bin 557 iken, 2017 yılında 176'ya düştü.
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Giriş ve çıkışları "köpek balığı ağzı" şeklinde projelendirilen tünelin açılmasıyla 16,8 kilometre olan Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu da 5,4 kilometre kısalarak 11,4 kilometreye indi. Yaklaşık 35 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunun geçiş süresi de ortalama 7 dakikaya düştü.
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ILGAZ DAĞI'NIN BUZU KARI ARTIK KORKUTMUYOR
S.S. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (TAŞIKO) Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu yaptığı açıklamada, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin Kastamonu ekonomisine, sanayisine ve bunlara entegre olarak İnebolu Limanı'na büyük faydası bulunduğunu söyledi.
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Özellikle nakliyeci esnafının on ikinci aydan üçüncü ayın ortalarına kadar yol nedeniyle büyük zorluklar çektiğini belirten Sarıahmetoğlu, "Eskiden kar ve buz nedeniyle yollar kapanıyor, kazalar oluyordu. Bu da malı pazara geç indirmemize neden oluyor, müşteri memnuniyeti azalıyordu. Tünelin yapılmasından bu tarafa kış aylarında iki saatte aşabildiğimiz yolu tırlarla 7 dakikada geçiyoruz" dedi.
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Tünelin yapılmasıyla kış aylarında artık hiçbir zorluk yaşamadıklarını vurgulayan Sarıahmetoğlu, şunları kaydetti:
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"Bu mesleğin içinden gelen bir insanım. 28 yıl kamyonculuk yaptım. Ilgaz Dağı'nı 5 saatte aştığımı biliyorum. Kamyonun ön tekerlerine bile zincir taktığımız zamanlar oldu. Tünelin açılmasıyla araçların yüzde 85-90'ı Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni kullanmaya başladı. Sanayi kuruluşları tünelden büyük memnuniyet duydu. Tünelin açılmasıyla fiyatlarımızda yüzde 5 gibi bir indirime de gittik. Maddi, manevi her türlü kaybın önüne geçilmiş oldu."
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Kastamonu'da 9 yıldır taksicilik yapan Numan Muhsiroğlu da Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden önce Ilgaz Dağı'nda birçok sıkıntı yaşadıklarını anlatarak, "Tünel yapılmadan önce Ankara'ya 3,5 saatte ancak ulaşıyorduk. Şimdi 2 saatte gidebiliyoruz. Yolda kayma riski yok. Yapandan, yaptırandan Allah razı olsun" ifadesini kullandı.
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Nakliyecilik yapan Mustafa Gevgeş ise yeni tünelin kendilerine büyük kolaylık sağladığına dikkati çekerek, "12 yıldır nakliyecilik yapıyorum. Bizim için çok büyük kolaylık oldu. Eskiden daha yükümüzü almadan 'dağa nasıl tırmanırız' diye düşünüyorduk. Şimdi öyle bir derdimiz kalmadı. Ilgaz Dağı'nda birçok zorluk yaşıyorduk. Kastamonu'ya, Ilgaz Dağı'nın korkusundan gelemeyenler oluyordu. Şu anda öyle bir şey kalmadı" diye konuştu.
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DEV PROJE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, İstanbul-İzmir otoyolu projesinin dünyada devam eden 10 büyük projeden birisi olduğunu söyledi. Başkan Kafaoğlu, şu açıklamalarda bulundu:
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Bu proje Osmangazi Köprüsü ile başlıyor ve İzmir'e kadar uzanıyor. Yolun Bursa'ya kadar olan kısmı açıldı. Şimdi ise, Bursa Balıkesir ve Balıkesir İzmir etaplarında yoğun bir çalışma var. Bu çalışma bittiği zaman Balıkesir bir odak şehir haline geliyor. Proje bittiğinde buradan da İzmir'e 1 saatte gidilebilecek.
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'Yol medeniyettir' diyor Cumhurbaşkanımız. Bu otoyol sayesinde Balıkesir gittikçe cazibe merkezi haline gelmeye başladı. İstanbul'da ki sanayi tesisleri Balıkesir OSB'den yer satın almaya başladı. Şuan organize sanayi bölgemiz dolmuş durumda. 115 civarında OSB'de fabrikamız var. Bu alanı büyüterek 150 fabrikanın daha gelmesini bekliyoruz. 10 milyar dolarlık bir yatırım bu.
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Bu proje devlet ile özel sektörün birleşmesi ile yapılıyor. Özel sektör yap-işlet-devret modeli ile bu projeyi yapıyor. Özel sektörümüz güçlü ve devletimize güveniyor. Bu otoyolu yapıp işleterek bunun parasını da karşılamış olacak. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
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Balıkesir AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, otoyol projesinin Kuyualan mevkiinde incelemelerde bulunduktan sonra proje ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Başkan Demiraslan, şöyle konuştu:
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Projenin yüzde 88 olarak fiziki gerçekleşmesi tamamlandı. Kuyualan viyadüğü gibi 36 adet viyadük planlandı. 17 viyadük tamamlandı, diğerleri ile ilgili çalışmalar sürüyor. Yol medeniyettir, yol önemlidir. Balıkesir'in gelişmesi anlamında bu projenin öneminin farkındayız. İzmir-İstanbul arasındaki 8 saatlik süre bu otoyolun tamamlanması ile birlikte 4 saate inecek. Mesafeler kısalacak.
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Bu projede büyük emeği olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, en alt kademede çalışan işçimizden bakanlarımıza kadar herkese teşekkür ediyoruz. Bu proje tamamlandığında Balıkesir'e büyük bir katkısı olacak. Görüldüğü üzere çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. İnşallah 2018'de proje tamamlanacak.
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Öte yandan, 10 milyar 51 milyon 882 bin liraya malolan otoyolun tamamlanması ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Bursa gibi illerin birbiriyle daha yüksek seviyede ticari ve ekonomik ilişkiler kurmasına destek olması bekleniyor.
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Havadan görüntülenen otoyol, projenin büyüklüğünü de gözler önüne serdi.
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OVİT TÜNELİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Trabzon'da yapımı süren Yeni Zigana Tüneli'nden sonra Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun 2. tüneli, dünyanın ise en uzun çift tüplü 3. tüneli olacak olan Ovit Tüneli, bin 369 metresi çığ tüneli olmak üzere toplam 14,3 kilometre.
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Çift tüpün bağlantı tünelleri ile birlikte toplam uzunluğu ise 28 km olacak. Ovit Tüneli ve çığ tünellerinin inşaatı havadan görüntülenirken, çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğü görülüyor.
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Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 13 Mayıs 2012 tarihinde atılan ve "Işık Göründü" töreni geçtiğimiz yıl Kasım ayında Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle gerçekleştirilen Ovit Tüneli'nin yıl sonunda tek tüpten ulaşıma açılması bekleniyor.
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605 milyon TL bedelli proje sayesinde 250 kilometre olan Rize-Erzurum karayolu, 200 kilometreye düşerken, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasında yılın 5,5 ayı kar ve çığ tehlikesi nedeniyle aksayan ulaşım, kesintisiz ve güvenli hale gelecek.
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SABUNCUBELİ TÜNELİ'NDE İZMİR'DEN SONRA MANİSA DA IŞIĞI GÖRDÜ
Manisa İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Manisa Vali Vekili Ünal Çakıcı Başkanlığında yenilen Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
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Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in Ankara'da olması nedeniyle toplantıya başkanlık eden Vali Vekili Ünal Çakıcı Manisa genelindeki yürütülen 368 projeden bahsederek, şu açıklamalarda bulundu:
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Artık Sabuncubeli Tünelinde her iki tüpte de kazı işlemleri bitmiş oldu. Diğer işlemlere devam ediyoruz. Bunun haricinde diğer işlerimize de devam ediyoruz. Mevsim itibariyle önemli bir sıkıntımız yok ama artık sezonun sonuna geliyoruz.
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İlde devam eden projelerin toplam tutarı 4 milyar 30 milyon TL gibi oldukça yüksek bir rakam. Bu projeler için toplam 714 milyon TL ödenek ayrılmış olduğu anlaşılıyor. 3. Dönem sonu itibariyle de 548 milyon TL.'nin harcaması yapıldı ve nakdi gerçekleşme yüzde 77 olarak raporlanmış durumda.
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Dönem sonu itibariyle bu projelerin 49'u tamamlandığını 235'inin de devam ettiğini görüyoruz. 38 projemiz ise ihale aşamasında. 46 projemize ise henüz başlanılmadığı anlaşılıyor. Yatırımcı kuruluşlarımızın yılın son döneminde daha gayretli çalışmalarını, kendilerine ayrılan ödenekleri kullanmalarını istirham ediyoruz. Koordinasyon ve işbirliğinden dolayı da herkese teşekkür ediyor ve işbirliğinin devamını diliyorum.
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Bölge müdürlüğü olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Karayolları Genel Müdürlüğü İzmir 2. Bölge Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ise şöyle konuştu:
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Sabuncubeli Tünelinde 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan gece İzmir'den Manisa istikametine olan tüpte kazıyı bitirip ışık gördü töreni yapmıştık. 29 Eylül'de de Manisa'dan İzmir istikametini bitirerek kazı işlemlerini tamamladık.
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün derelerde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Burak Aslay ise şunları söyledi:
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"Şuana kadar 122 mahallede DSİ Bölge Müdürlüğümüzün sorumluluğu dışında kalan mahallelerde 122 dere ıslahı çalışmalarını gerçekleştirdik. 54 mahallemizi de plan kapsamına aldık. 200 kilometre dere temizlik çalışması yaptık. Bu 54 mahallemizde de 70 kilometrelik dere ıslah çalışması yapacağız. DSİ Bölge Müdürlüğümüzle birlikte sürekli koordinasyon halindeyiz."
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SABUNCUBELİ TÜNELİ'NİN BİTİMİNE 264 METRE KALDI
İzmir ile Manisa arasındaki yolculuğu 15 dakikaya indirecek Sabuncubeli Tüneli'nde kazı işleminin yüzde 97'si tamamlandı. Ekipler, iki şehri birbirine bağlayacak tünelin kalan 264 metresini bitirmek için gece gündüz çalışıyor.
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Sabuncubeli Geçidi'nde yürütülen "Sabuncubeli Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi"nde önemli mesafe katedildi. Günde ortalama 30 bin aracın kullandığı İzmir-Manisa yolunun 580 rakımından geçen ve yüzde 9 eğimli, 14 virajlı Sabuncubeli bölümünde yürütülen projede çalışmalar, 24 saat esasıyla devam ediyor.
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Çift tüp tüneli 4 bin 70 metre, bağlantı yolları 2 bin 530 metre olan, toplam uzunluğu 6 bin 600 metreyi bulan projeyle yolun eğimi de düşürülecek. Projenin tamamlanması ile tünel içinde yüzde 1.5 yol eğimi olacak ve bu kesimde yüksek 9'luk yüksek eğim ve 14 viraj ortadan kaldırılacak.
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Projenin hem Manisa hem de İzmir kısmında kurulan şantiyelerde 500 yüz işçi tünelin kalan 264 metrelik bölümü bitirmek için gece gündüz çalışıyor.
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"8-9 EYLÜL'DE IŞIK GÖRÜLECEK"
AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, yaptığı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir için hazırladığı "35 İzmir 35 Proje"nin içinde yer alan Sabuncubeli Tüneli'nde yapım çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi.
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Kazı çalışmalarının yüzde 97'sinin tamamlandığını kaydeden Kaya, şu açıklamalarda bulundu:
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"Tünelin ucu görünmüş oldu. 8-9 Eylül akşamı hem Manisa tarafında hem de İzmir tarafından Sayın Bakanımız Ahmet Arslan Bey'in katılımıyla ışık gördü törenini gerçekleştireceğiz inşallah. Törenin ardından yapılacak teknolojik çalışmaların ardından tünelimiz çok kısa sürede hizmet vermeye başlayacak"
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Kaya, tünelin hem ekonomik hem de zaman kaybını önleyeceğine dikkati çekerek, bunun, Ege Bölgesi'ndeki ticaret ve turizme katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Bölgede kışın yoğun karla mücadele çalışmalarının gerçekleştirildiğini anımsatan Kaya, tüneller sayesinde kazaların da azalacağını kaydetti.
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Hükümetin İzmir'e çok önem verdiğinin altını çizerek hedeflerinin İzmir'i ekonomik büyüklük açısından ikinci sıraya yükseltmek olduğunu vurgulayan Kaya, şu değerlendirmeyi yaptı:
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"Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın koyduğu hedeflerle Anadolu'nun itici gücü olan İzmir'in tarihi önemini tekrar ortaya çıkartmak istiyoruz. 15 yılı geçen yerel yönetimlerin elinde kent ekonomik olarak altıncı, yedinci, sıralara düşmüştü ama biz yaptığımız yatırımla birlikte yerel yönetimlerin yapması gereken yatırımları da gerçekleştirdik. İzmir'e yaptığımız yatırım miktarı 43,1 milyar lira noktasına geldi, daha da artacak. Başbakanımızın İzmir sevdasını hemşehrilerimiz biliyor. İzmir'i bu yatırımlarala hak ettiği yere getireceğiz"
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Sabuncubeli Tüneli'ni inşa eden yüklenici firmanın proje müdürü Metin Çirasun ise zeminin yapısından dolayı tünelin iki tüpünde günde toplam 9.5 metrelik kazı işlemi yaptıklarını, devam eden nihayi beton işlerinin ise yüzde 52'sini tamamladıklarını söyledi.
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Çirasun, tüneli Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kendi bütçesinden yaptırdığını, hizmete girmesiyle beraber bölgenin en önemli yatırımlarından biri olacağını işaret ederek, şöyle konuştu:
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"İzmir ve Manisa'da toplam 4 giriş ve çıkışta çalışmalar 7 gün 24 saat esası üzerinden devam etmektedir. Sayın Bakanımız Ahmet Aslan'nın tünel ziyarete sırasında İzmir ve Manisa'nın kurtuluş gününde kazı çalışmalarının bitirilmesi talimatını vermişti"
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