İŞ-YAŞAM

Yaban mersininin kilosunu 25 liradan satıyor

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:08:08 İHA

Bursa'da Güney Marmara'da ilk yaban mersini bahçesini kuran girişimci, meyvelerin kilosunu 25 liradan satıyor

  • 1 Yaban mersininin kilosunu 25 liradan satıyor
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    Bursa'da Güney Marmara'da ilk yaban mersini bahçesini kuran girişimci, meyvelerin kilosunu 25 liradan satıyor. 

  • 2 Yaban mersininin kilosunu 25 liradan satıyor
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    Orhaneli ilçesinde yaşayan Salih Arsil, Güney Marmara bölgesinin ilk yaban mersini bahçesini tesis etti.

  • 3 Yaban mersininin kilosunu 25 liradan satıyor
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    Salih Arsil, yaban mersinlerinin kilosunu 25 liradan satıyor. 

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  • 4 Yaban mersininin kilosunu 25 liradan satıyor
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    Arsil'in diktiği yaban mersini ağaçları 3 yıl sonra meyve vermeye başladı. Şimdi 6 yaşında olan ağaçlar birer kilo meyve veriyor.

  • 5 Yaban mersininin kilosunu 25 liradan satıyor
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    2 dönüm alana 300 yabanmersini ağacı diken Arsil'den ürün almak için tüccarlar sıraya giriyor. 

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