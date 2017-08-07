İŞ-YAŞAM
Yaban mersininin kilosunu 25 liradan satıyor
07 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:08:08 | Güncelleme: 10:12:05
İHA
Bursa'da Güney Marmara'da ilk yaban mersini bahçesini kuran girişimci, meyvelerin kilosunu 25 liradan satıyor
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Bursa'da Güney Marmara'da ilk yaban mersini bahçesini kuran girişimci, meyvelerin kilosunu 25 liradan satıyor.
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Orhaneli ilçesinde yaşayan Salih Arsil, Güney Marmara bölgesinin ilk yaban mersini bahçesini tesis etti.
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Salih Arsil, yaban mersinlerinin kilosunu 25 liradan satıyor.
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Arsil'in diktiği yaban mersini ağaçları 3 yıl sonra meyve vermeye başladı. Şimdi 6 yaşında olan ağaçlar birer kilo meyve veriyor.
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2 dönüm alana 300 yabanmersini ağacı diken Arsil'den ürün almak için tüccarlar sıraya giriyor.
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Salih Arsil, 2 dönüm olan yaban mersini bahçesini diktiği yeni fidanlarla 10 dönüme çıkarttı.
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6 yıl önce proje kapsamında bu fidanlarını ektiğini ifade eden Salih Arsil, "Bahçemden ilk 3 yıl hiç meyve alamadım. 3 yıldan sonra mahsul almaya başladım.
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Bu yetiştirdiğim meyveler tamamen organik. Benim bahçem Güney Marmara'da yetişen ilk bahçe.
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2 dönüm alana 300 yaban mersini diktim. 1 ağaçtan 1 kilo meyve alıyorum. Kilosunu ise 25 liradan satıyorum" dedi.
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