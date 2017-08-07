Aksa'nın 70 milyon liralık yatırıma teşvik

Aksa Akrilik'in modakrilik elyaf polimerine ait yeni yatırımı kapsamında Ekonomi Bakanlığı'na ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yaptığı teşvik başvurusu stratejik ürün yatırımları kapsamına alındı ve yatırım teşvik belgesi ile onaylandı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin Ar-ge çalışmaları sonucunda geliştirmiş olduğu Modakrilik elyaf geç tutuşma ve yanmama özelliğine sahip olup, ağırlıklı olarak koruyucu iş kıyafetleri, yapay saç üretimi, tekstil, plastik ve çeşitli endüstriyel alanlarda kullanılmaktadır. Teşviğe konu yatırım 70.000.000 TL‘dir ve teşvik kapsamında desteklenen unsurlar aşağıdaki gibidir:



Vergi İndirim oranı: Yüzde 90



Yatırıma katkı oranı: Yüzde 50



Sigorta primi işveren desteği : 7 Yıl



KDV ve Gümrük vergisi istisnası.



Faiz desteği

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