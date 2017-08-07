Aksa Akrilik
İŞ-YAŞAM

Aksa'nın 70 milyon liralık yatırıma teşvik

Aksa'nın 70 milyon liralık yatırımına teşvik

Aksa Akrilik'in 70 milyon liralık modakrilik elyaf polimeri yatırımına teşvik geldi

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:36:01 Güncelleme: 14:43:11

Aksa Akrilik'in modakrilik elyaf polimerine ait yeni yatırımı kapsamında Ekonomi Bakanlığı'na ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yaptığı teşvik başvurusu stratejik ürün yatırımları kapsamına alındı ve yatırım teşvik belgesi ile onaylandı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin Ar-ge çalışmaları sonucunda geliştirmiş olduğu Modakrilik elyaf geç tutuşma ve yanmama özelliğine sahip olup, ağırlıklı olarak koruyucu iş kıyafetleri, yapay saç üretimi, tekstil, plastik ve çeşitli endüstriyel alanlarda kullanılmaktadır. Teşviğe konu yatırım 70.000.000 TL‘dir ve teşvik kapsamında desteklenen unsurlar aşağıdaki gibidir:

Vergi İndirim oranı: Yüzde 90

Yatırıma katkı oranı: Yüzde 50

Sigorta primi işveren desteği : 7 Yıl

KDV ve Gümrük vergisi istisnası.

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