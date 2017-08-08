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Avusturya da Belçika gibi illa ki para isteyenlerden değil. Yatırım gerektirmeyen 10 çeşit oturma izni vizesi sağlayabiliyorlar. Sanatçılar, gazeteciler, kendi işinin sahibi olanlar yad a şirket çalışanları... Ancak yine de banka da 2500 euro ile 40 bin euro arası bir nakit göstermek gerekiyor.