İŞ-YAŞAM
Avrupa'da en ucuz oturma izni veren ülkeler!
08 Ağustos 2017 Salı, 12:43:18 | Güncelleme: 14:14:17
HABERTURK.COM
Henley and Partners ismindeki vatandaşlık danışmanlığı firması en ucuz ve kolay alınabilir oturma vizesine veren ülkeleri sıraladı.
-
1
1
|
31
Ulaşımın kolaylaşması ve ucuzlamasıyla başka bir ülkede yaşamayı, bir süreliğine dahi deneyimlemek isteyenlerin sayısı gittikçe artıyor. Avrupa Birliği ülkeleri vizesiz dolaşım imkânı nedeniyle oldukça revaçta.
-
2
2
|
31
Peki oturma izni almak için hangi Avrupa ülkelerini tercih etmeli? Hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Ne kadar paranız olmalı.
-
3
3
|
31
Henley and Partners ismindeki vatandaşlık danışmanlığı firması yaşam kalitesi, pasaport değeri vb. kriterlere bakarak Avrupa ülkelerini inceledi ve bir sıralama yaptı. İşte en ucuz ve kolay alınabilir oturma vizesine sahip AB ülkeleri.
-
4
-
5
5
|
31
Bulgaristan'da oturma izni alabilmek için 500 bin euro değerinde devlet tahvili almak ve 5 yıl boyunca elde tutmak yeterli.
-
6
-
7
7
|
31
Yunanistan'da D tipi olarak bilinen vizeyi aldıktan sonra yatırımcılar 250 bin euro değerinde gayrımenkul alarak Yunanistan oturma izni almaya hak kazanıyor.
-
8
-
9
9
|
31
Güney Kıbrıs, oturma izni olanların işletmelerinde yüzde 12.5 gibi düşük bir kurumlar uygulamasıyla biliniyor ancak bunun için öncelikle en az 300 bin euro değerinde emlak alımı yapmak gerekiyor.
-
10
-
11
11
|
31
Monaco'da oturanlar gelir vergisi, sermaye kazanç vergisi ya da varlık vergisi gibi yükümlülüklerden muaf. Schengen bölgesindeki ülkelerde vizesiz dolaşabiliyorlar. Sahip olmanız gereken ise bir Monaco bankasında adınıza açılacak bir hesap ve oturacağınız süre boyunca orada tutmanız gereken 500 bin euro.
-
12
-
13
13
|
31
Jersey Adası da düşük vergi uygulamaları ve ılıman iklimiyle cazibe merkezlerinden. Oturma izni için bir yıllık mininmum yatırım miktarı 125 bin sterlin ve bu sadece geliri 625 bin sterlinin üzerine olanlar için geçerli.
-
14
-
15
15
|
31
Britanya pek ucuz sayılmasa da sunduğu olanaklar nedeniyle varlıklı insanların en fazla ilgi gösterdiği yerlerden. Oturma izni programları aşamalı. 2 milyon ila 10 milyon sterlin arası yatırım isteniyor.
-
16
-
17
17
|
31
Letonya'da geçici oturma izni alabilmek için 250 bin euro değerinde bir mülk satın almak ve yüzde 5 vergi ödemek gerekiyor.
-
18
-
19
19
|
31
İspanya bir yandan işsizlikle uğraşırken bir yandan da 500 bin euro değerinde ev alanlara ya da 2 milyon euro ödeyip devlet tahviline girenlere oturma izni sağlıyor.
-
20
-
21
21
|
31
Malta, kalıcı oturma izni alanlara yüzde 15 vergi uyguluyor. Aradaki tek engel ise 275 bin euro tutarında bir gayrımenkul alıp alamayacağınız.
-
22
-
23
23
|
31
Portekiz oturma izni verirken meseleye çok yönlü yaklaşıyor. 10 kişiye istihdam sağlayacak bir iş kurana kapısı açık. İş kurmakla uğraşmak istemeyenler bir Portekiz bankasına 1 milyon euro yatırarak ya da 500 bin euro ödeyip ev alarak da sorunu çözebilir.
-
24
-
25
25
|
31
Belçika iki ay gibi kısa bir sürede oturma izni başvurusunu sonuca bağlıyor ama her parasını olana kapısını açmıyor. Ya akraba bağı ya da güçlü bir iş planı istiyor. Devletin belirlediği uzun bir yapılacaklar listesine sahipler.
-
26
-
27
27
|
31
Avusturya da Belçika gibi illa ki para isteyenlerden değil. Yatırım gerektirmeyen 10 çeşit oturma izni vizesi sağlayabiliyorlar. Sanatçılar, gazeteciler, kendi işinin sahibi olanlar yad a şirket çalışanları... Ancak yine de banka da 2500 euro ile 40 bin euro arası bir nakit göstermek gerekiyor.
-
28
28
|
31
Türkiye de yabancı ülke vatandaşlarına çeşitli yollarla oturma izni ve vatandaşlık imkânı sağlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Türk vatandaşlığı kanunu uygulamasına göre şartlar şöyle:
-
29
29
|
31
En az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı üç yıl satılmaması şerhiyle satın almak,
-
30
30
|
31
En az 2 milyon dolar tutarında sabit sermaye yatırımı yapmak,
-
31
31
|
31
En az 3 milyon dolar tutarında mevduatı, üç yıl tutma şartıyla, Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırmak veya bu tutarda devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın almak.