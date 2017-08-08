İŞ-YAŞAM

Avrupa'da en ucuz oturma izni veren ülkeler!

08 Ağustos 2017 Salı, 12:43:18 HABERTURK.COM

Henley and Partners ismindeki vatandaşlık danışmanlığı firması en ucuz ve kolay alınabilir oturma vizesine veren ülkeleri sıraladı.

  • 1 Avrupa'da en ucuz oturma izni veren ülkeler!
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    Ulaşımın kolaylaşması ve ucuzlamasıyla başka bir ülkede yaşamayı, bir süreliğine dahi deneyimlemek isteyenlerin sayısı gittikçe artıyor. Avrupa Birliği ülkeleri vizesiz dolaşım imkânı nedeniyle oldukça revaçta.

  • 2 Avrupa'da en ucuz oturma izni veren ülkeler!
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    Peki oturma izni almak için hangi Avrupa ülkelerini tercih etmeli? Hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Ne kadar paranız olmalı.

  • 3 Avrupa'da en ucuz oturma izni veren ülkeler!
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    Henley and Partners ismindeki vatandaşlık danışmanlığı firması yaşam kalitesi, pasaport değeri vb. kriterlere bakarak Avrupa ülkelerini inceledi ve bir sıralama yaptı. İşte en ucuz ve kolay alınabilir oturma vizesine sahip AB ülkeleri.

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  • 4 Avrupa'da en ucuz oturma izni veren ülkeler!
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    12 - BULGARİSTAN

  • 5 Avrupa'da en ucuz oturma izni veren ülkeler!
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    Bulgaristan'da oturma izni alabilmek için 500 bin euro değerinde devlet tahvili almak ve 5 yıl boyunca elde tutmak yeterli.

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