Türkiye'nin kayıp rekortmeni

Maliye Bakanlığı normalde vergi şampiyonlarını özel açıklamalarla duyurur ve haber ajansları, televizyonlar ve internet sitelerinde flaş haber olarak geçerdi. Ancak bu kez Maliye şampiyonlar listesini sessiz sedasız bir şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesine koyduğu liste ile duyurdu. Üstelik listede kurumlar vergisi şampiyonu olan şirket adının açıklanmasını istemedi. Dolayısıyla Türkiye, ülkenin en çok vergi ödeyen şirketini öğrenemedi.

İkinci sıradaki şirket olan Ziraat Bankası'na tahakkuk edilen tutar ise 1.863.822.027 TL. Dolayısıyla vergi şampiyonu şirkete tahakkuk eden tutar bu rakamdan fazla olmak zorunda. Ancak şirket kendi açıklamadığı sürece bu şampiyon sır olarak kalmaya devam edecek.

KİŞİLERİN YARISINDAN ÇOĞU AÇIKLAMADI

İsmini açıklamayan şirket sadece ilk sıradaki şirket değil. İlk 100'e giren kurumlardan 27 tanesi ismini açıklamadı. Bu oran gelir vergisi rekortmenlerinde ise daha yüksek. En yüksek vergiyi ödeyen 100 isimden 53'ü isminin yazılmasını istemedi.

Peki önceki yıllara bakıldığında türkiye'nin en çok vergi ödeyen şirketi hangisiydi? Son 10 yılda şampiyonluğa damga vuran sektörler finans ve telekomünikasyon. 2006-2016 arasında Türk Telekom iki kez, Merkez Bankası üç kez, Garanti ve Ziraat bankası ikişer kez, Turkcell de bir kez vergi şampiyonu oldu.

KİMLER LİSTEDE YOK

İsmini açıklamayan şirketleri bir kenara ayırırsak, 2015'de listede olup 2016'da listeye giremeyen toplam 23 şirket bulunuyor. Ancak bu şirketlerin 2016 listesinde yer almaması, kesin olarak listede bulunmadıkları anlamına da gelmiyor. Çünkü aynı ilk sıradaki şirket gibi isimlerinin açıklanmamasını talep etmiş olabilirler.

2015 listesinde olup da 2016'da yer almayan şirketler şöyle:

"ERG İnşaat, Koç Holding, Cengiz İnşaat, Fina Holding, Mercedes Benz, Kıyı Emniyeti, Fraport IC İçtaş, Doğuş Otomotiv, Yapı Kredi Finansal Kiralama, Söğüt İnşaat, Borsa İstanbul, Türksat, Güneş Havacılık, STFA İnşaat, Arçelik, Makyol, Kumport, Eti Gıda, A.T.Ü Turizm İletmeciliği, Artaş, Mesa, Ülker ve tasfiye halindeki Emlak Bankası"

Türkiye vergi rekortmenleri listesi

Vergi rekortmenleri

kayıp rekortmen

vergi rekortmenleri 2017