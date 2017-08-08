Kredide tüm yasal limitleri kullandık! Kredi faizi 2017

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, ayrıca faizlerin aşağı yönlü olmasını sağlayacak operasyonel giderlerin düşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını, bazı bankalarla üye işyeri konusunda ortak çalışmaya girebileceklerini ve ATM'lerin ortak kullanımının gündeme gelebileceğini söyledi.

Ekonomiyi canlandırmak için gündeme gelen Kredi Garanti Fonu'nun desteklediği kredi artışıyla ilk çeyrekte son yılların en büyük kredi büyümesini ve güçlü bir kâr artışını yakalayan bankacılık sektöründe, ikinci ve üçüncü çeyrekte ise artan TL fonlama ihtiyacının ihtiyacının etkisiyle yükselen mevduat faizlerinin net faiz marjlarını ve kârı baskılaması bekleniyor.

Bankacılık sektörün değerlendirildiği ve TBB yöneticilerinin katıldığı basın toplantısında konuşan Aydın, bankacılık sektörünün ilk yedi ayda güçlü yanını kullandığını ve büyümeye destek verdiğini söyleyerek, "Sektörde inişten daha hızlı bir çıkış yakaladık, yasal limitlerimizi sonuna kadar kullandık, elde avuçta ne varsa hepsini krediye verdik" dedi.

Büyümenin Türkiye'nin en güçlü yanı olduğunu ve sürdürülmesi gerektiğini kaydeden Aydın, "İlk altı ayda çok hızlı koştuk, şimdi biraz soluklanacağız ama asla durmayacağız. Dış dünyadaki istikrar bize olumlu yansıyacak. Mevcut küresel dengesizliklerden dolayı inişler çıkışlar olabilir, önemli olan bunları iyi yönetmemizdir" dedi.

Aydın KGF'nin garanti edeceği miktarların neredeyse tamamını sektörün kullandırdığını söyleyerek, "Başarılı bir uygulama oldu, 313,000 müşteriye 207 milyar TL kullandırıldı" dedi. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem Milliyet gazetesinde 1 Ağustos'ta yayınlanan köşe yazısında, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) ikinci ve üçüncü çeyrekte sanayi ve

ihracatı destekleyen önemli bir faktör olarak devreye gireceğini belirterek, KGF'nin ekonominin finansmanı için yeni bir yol olduğunu ve bu yolun derinleştirilerek devam edeceğini söyledi.

Ertem, "KGF Türkiye ekonomisi için bir "dönem" pansumanı olarak devreye sokulmuş bir yapı değildir. Türkiye'deki banka sistemi bu hususu çok iyi hesap etsin" dedi. Bankacılık sektörünün kârlılığının makul bir seviyede olduğunu, böyle de devam edeceğini düşündüklerini söyleyen Aydın, kredilerde başlanan yavaşlama ile son dönemde faizlerin aktif ve

pasifte aşağı hareket etmeye başladığını belirtti.

Sektörün kârlılığı ile ilgili olarak TBB Başkan Vekili Ümit Leblebici de, banka kârlarının ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre çok yüksek olduğunu, ikinci çeyrekte ise normalleşmeye başladığını söyleyerek, "Sene sonunda ortalama büyüme yüzde 15-20 arasında olur" dedi.

Bankacılık sektörünün net kârı yılın ilk çeyreğinde geçen yıla kıyasla yüzde 65 artarak 13.5 milyar liraya yükselirken, ilk yarıda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33.2 artışla 25.35 milyar lira olarak gerçekleşmişti.



OPERASYONEL GİDERLERİ DÜŞÜRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Sektörde herhangi bir genel küçülmeden dolayı şube kapama ya da eleman çıkarmanın söz konusu olmadığını söyleyen Aydın, "Faizlerin aşağı yönlü olmasını sağlayacak operasyonel giderlerin düşmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Aydın, genel müdürü olduğu Ziraat Bankası'nın bazı bankalarla üye işyeri konusunda ortak bir çalışmaya gidebileceğini belirterek, "Kaba bir hesapla sadece 3-4 banka ATM-POS ortaklığı yapsa, yıllık 1 milyar doları geçen tasarruflardan söz edilebilir. Bunlar için ciddi gayret göstereceğiz. Operasyonel giderlerimizi azaltacağız" diye konuştu. Aydın ayrıca BDDK, TCMB ve ekonomi yönetimi ile iyi bir işbirliği içinde olduklarını ve şu an bir taleplerinin bulunmadığını söyleyerek, "Ama illa soruyorsanız zorunlu karşılıkları indirmelerini isteriz" dedi.



KREDİLERDE YÜZDE 16-18 ARTIŞ BEKLENİYOR

Sektörün görünümüne ilişkin bir sunum yapan TBB Genel Sekreteri Ekrem Keskin de makro dengeleri gözeterek büyümeyi destekleyen proaktif yaklaşımın olumlu sonuçlar verdiğini söyleyerek, ekonomide büyümenin yüzde 4-5 bandında olmasının beklendiğini belirtti.

Sektörde Ocak-Temmuz döneminde kredi stokundaki artışın 208 milyar TL olduğunu belirten Keskin, bunun geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla olduğunu kaydetti. Keskin mevduatta da geçen yıldan daha fazla artış olduğunu belirterek, geçen yıl yedi aylık dönemde 83 milyar TL olan mevduat artışının bu yıl aynı dönemde 145 milyar TL olduğunu söyledi.

Enflasyondaki düşüşün TL mevduat talebini ve beklentileri daha da olumlu etkilemesinin beklendiğini kaydeden Keskin, piyasalardaki istikrarın faizlerde daha ılımlı bir seyri destekleyeceğini ifade etti.

TBB verilerine göre sektörde sorunlu kredi oranı 2016'daki yüzde 3.3'ten bu yılın Temmuz ayında yüzde 3.1'e geriledi.

TBB bankacılık sektöründe 2017 sonunda kredilerde yüzde 16-18, özkaynaklarda yüzde 13-15 büyüme bekliyor.

Bankaların özkaynak karlılığının yüzde 14'ün biraz üzerine çıktığını kaydeden Keskin, bu artışın sermayenin büyümesini destekleyecek olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Öte yandan mevduat ve toplam aktiflerde yıl sonunda yüzde 12-14 büyüme öngörülüyor.



BANKA BONOSUNDA MEVZUAT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Banka bonolarına yönelik bir soru üzerine de Leblebici, "Sermaye piyasalarını geliştirmemiz şart, dolayısıyla hiçbir enstrümana karşı olmamalıyız" diyen Leblebici, "Banka bonoları ağırlıklı olarak yurtdışından finansman sağlayabilecek menkul kıymetleştirme programı. Bunun üzerine mevzuat çalışmaları devam ediyor, bu seneye yetişir mi bilmiyorum ama piyasaya gelmesinin sağlıklı olacağını düşünüyoruz" dedi.

Öte yandan her bankanın kendi ihtiyacına göre sermaye benzeri kredi tahvili (Tier 2) ihraç edebileceğini söyleyen Leblebici, İş Bankası'nın ihracını kast ederek, "İlk defa TL geldi, devamı gelebilir ama ihtiyaç genelde yabancı parada oluyor. Bazı bankaların da yapacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın

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