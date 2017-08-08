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2019 yılı için İstanbul'da hedeflediğimiz raylı sistem 441 kilometre. Ama bazı mücbir sebeplerle bir kısmının bitimi 2019'u geçecek. İstanbul için ulaşım nazır planlarında 767 kilometrelik bir raylı sistem ön görmüştük. Ama daha sonraki çalışmalar, bizim 1000 kilometreyi geçmemizi gerektirdi.