İŞ-YAŞAM

Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro hattının detayları belli oldu

08 Ağustos 2017 Salı, 16:50:24 AA

Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metrosu, 13.4 kilometre ve 12 istasyondan oluşacak hattın seyahat süresi ise 19.5 dakika olacak. Hattın, 2019 yılında hizmete girmesi planlanıyor

  • 1 Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro hattının detayları belli oldu
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ataköy - Basın Ekspres - İkitelli Metro hattı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda hedefine ulaşmak için yeni bir adım daha attı. Bu kapsamda Ataköy - Basın Ekspres - İkitelli Metro hattı için kazı yapacak TBM'lerin kaynak programı gerçekleştirildi.

  • 2 Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro hattının detayları belli oldu
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    Topbaş, Çobançeşme - Kuyumcukent İstasyonu'nda TBM montaj programında, Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro Hattı'nın İstanbullular için çok önemli olduğunu söyledi. Kaynak programı yapılan Ataköy - Basın Ekspres - İkitelli Metro hattı farklı 5-6 hattı birleştirerek kentin kuzeyine doğru ilerleyeceğini aktaran Topbaş, dev TBM'lerle (Tünel Kazma Makineleri - Köstebek) oldukça başarılı işler çıkartıldığını kaydetti.

  • 3 Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro hattının detayları belli oldu
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    Metrolarda gidiş-dönüş olmak üzere iki tüp kullanıldığını aktaran Topbaş, "Bu istasyonda dört TBM var. İkisi kuzeye doğru devam ederken ikisi de Ataköy'e doğru çalışma yapıyor" açıklamalarında bulundu.

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  • 4 Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro hattının detayları belli oldu
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    Göreve, geldikleri 2004 yılında İstanbul'da sadece 45 kilometrelik metro hattı olduğunu hatırlatan Topbaş, sözlerine şöyle devam etti:

  • 5 Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro hattının detayları belli oldu
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    Şu anda 149 kilometre aktif olarak metro var. 257 kilometrenin inşaatı da devam ediyor. 50 kilometrelik bir bölüm ihale aşamasında. 

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