İŞ-YAŞAM
Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro hattının detayları belli oldu
08 Ağustos 2017 Salı, 16:50:24 | Güncelleme: 17:09:34
AA
Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metrosu, 13.4 kilometre ve 12 istasyondan oluşacak hattın seyahat süresi ise 19.5 dakika olacak. Hattın, 2019 yılında hizmete girmesi planlanıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ataköy - Basın Ekspres - İkitelli Metro hattı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda hedefine ulaşmak için yeni bir adım daha attı. Bu kapsamda Ataköy - Basın Ekspres - İkitelli Metro hattı için kazı yapacak TBM'lerin kaynak programı gerçekleştirildi.
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Topbaş, Çobançeşme - Kuyumcukent İstasyonu'nda TBM montaj programında, Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro Hattı'nın İstanbullular için çok önemli olduğunu söyledi. Kaynak programı yapılan Ataköy - Basın Ekspres - İkitelli Metro hattı farklı 5-6 hattı birleştirerek kentin kuzeyine doğru ilerleyeceğini aktaran Topbaş, dev TBM'lerle (Tünel Kazma Makineleri - Köstebek) oldukça başarılı işler çıkartıldığını kaydetti.
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Metrolarda gidiş-dönüş olmak üzere iki tüp kullanıldığını aktaran Topbaş, "Bu istasyonda dört TBM var. İkisi kuzeye doğru devam ederken ikisi de Ataköy'e doğru çalışma yapıyor" açıklamalarında bulundu.
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Göreve, geldikleri 2004 yılında İstanbul'da sadece 45 kilometrelik metro hattı olduğunu hatırlatan Topbaş, sözlerine şöyle devam etti:
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Şu anda 149 kilometre aktif olarak metro var. 257 kilometrenin inşaatı da devam ediyor. 50 kilometrelik bir bölüm ihale aşamasında.
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2019 yılı için İstanbul'da hedeflediğimiz raylı sistem 441 kilometre. Ama bazı mücbir sebeplerle bir kısmının bitimi 2019'u geçecek. İstanbul için ulaşım nazır planlarında 767 kilometrelik bir raylı sistem ön görmüştük. Ama daha sonraki çalışmalar, bizim 1000 kilometreyi geçmemizi gerektirdi.
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ATAKÖY-BASIN EKSPRES-İKİTELLİ METRO HATTININ ÖZELLİKLERİ
Ataköy - Basın Ekspres - İkitelli Metro hattı, farklı 5-6 hattı birleştirerek kentin kuzeyine doğru ilerleyecek. Metrolarda gidiş-dönüş olmak üzere iki tüp kullanılacak. Uzunluğu 13 kilometre olan Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro Hattı toplam 12 adet istasyondan meydana gelecek. Hat, Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Başakşehir ve Bağcılar bölgesinden geçecek.
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Kazma işlemlerinin startı bugün verilen Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro Hattı'nda, günde 500 bin yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.
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Kasım 2019 yerel seçimlerinden önce bitirilmesi planlanan ve bu nedenle çift yönlü 4 TBM'in (Tünel Kazma Makinesi-Köstebek) kazı işlemini gerçekleştirdiği hat, pek çok noktayı birbirine bağlayacak.
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Belediyeden alınan bilgilere göre, Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metrosu, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde ikamet eden yaklaşık 2 milyon 500 bin kişi ile bu ilçelere giden kişilere hizmet verecek.
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Hat, Marmaray hattıyla bağlantılı Ataköy İstasyonu'ndan başlayacak ve İkitelli Sanayi İstasyonu'nda sona erecek. 13.4 kilometre ve 12 istasyondan oluşacak hattın seyahat süresi ise 19.5 dakika olacak. Günlük 500 bin yolcu kapasiteli hat ile Ataköy'den, Marmaray, Yenibosna'dan Atatürk Havalimanı-Yenikapı metrosu ve metrobüs bağlantısı sağlanacak.
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Çobançeşme'den Yenikapı-Sefaköy metrosu ile bağlantı kurulurken, Mimar Sinan İstasyonu'nda ise yapımı devam eden Kirazlı Halkalı Metrosu ile de bağlantı gerçekleştirilecek. Metro hattı, Mehmet Akif İstasyonu'ndan, ihalesi yapılan Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metrosuyla ve oradan da İkitelli Sanayi İstasyonu'ndan Kirazlı Başakşehir Olimpiyat Metrosu ile entegre olacak.
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Basın Ekspres yolundaki trafiğin de metro sistemine alınmasıyla E-5 ve TEM'deki yoğunluğu azaltması hedeflenen metro hattında, Ataköy, Yenibosna, Çobançeşme-Kuyumcukent, İhlas Yuva, Doğu Sanayi, Mimar Sinan Caddesi, Hoca Ahmet Yesevi, Halkalı Caddesi, Mehmet Akif, Bahariye, MASKO ve İkitelli Sanayii gibi istasyonlar yer alacak.
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Yolcuların metroyla seyahat sürelerinin ise; Ataköy-İkitelli Sanayi 19.5, Atatöy-Başakşehir 27, Ataköy-Kirazlı 30, Havaalanı-Başakşehir 27, Mahmutbey-Yenibosna 23 dakika şeklinde olması planlanıyor.