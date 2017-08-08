Samsun Çarşamba Havalimanı ne kadar kapalı kalacak? Samsun Çarşamba Havalimanı son durum

Daha önce çeşitli nedenlerle tadilatı iki kez ertelenen Çarşamba Havalimanı, dün saat saat 00:03 itibarıyla bakım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Samsun'da havayolu ile gelecek yolcular ise Ordu, Merzifon ve Sinop'taki havalimanlarını tercih edebilecek.
Yetkililer, havalimanının pistte oluşan çatlaklar sebebiyle bakıma alındığını kaydetti.
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YORUMLAR 1
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Misafir 26 dakika önceTEBRİK EDERİM YÖNETİCELERİ BAYRAM ÜZERİ KAPATILMASINI NASIL BECERMİŞLER BRAVO GERÇEKTEN00