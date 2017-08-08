Samsun Çarşamba Havalimanı, Samsun
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Samsun Çarşamba Havalimanı ne kadar kapalı kalacak? Samsun Çarşamba Havalimanı son durum

Samsun Çarşamba Havalimanı 3 ay kapalı kalacak

Samsun Çarşamba Havalimanı pist bakım çalışmaları nedeniyle 3 ay süreyle uçuşlara kapatılarak bakıma alındı

08 Ağustos 2017 Salı, 16:52:07 Güncelleme: 17:38:42 AA

Daha önce çeşitli nedenlerle tadilatı iki kez ertelenen Çarşamba Havalimanı, dün saat saat 00:03 itibarıyla bakım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Samsun'da havayolu ile gelecek yolcular ise Ordu, Merzifon ve Sinop'taki havalimanlarını tercih edebilecek.

Yetkililer, havalimanının pistte oluşan çatlaklar sebebiyle bakıma alındığını kaydetti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 26 dakika önce
    TEBRİK EDERİM YÖNETİCELERİ BAYRAM ÜZERİ KAPATILMASINI NASIL BECERMİŞLER BRAVO GERÇEKTEN
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