Samsun Çarşamba Havalimanı ne kadar kapalı kalacak? Samsun Çarşamba Havalimanı son durum

Daha önce çeşitli nedenlerle tadilatı iki kez ertelenen Çarşamba Havalimanı, dün saat saat 00:03 itibarıyla bakım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Samsun'da havayolu ile gelecek yolcular ise Ordu, Merzifon ve Sinop'taki havalimanlarını tercih edebilecek.

Yetkililer, havalimanının pistte oluşan çatlaklar sebebiyle bakıma alındığını kaydetti.

Samsun Çarşamba Havalimanı

Samsun Çarşamba Havalimanı ne zaman açılacak

Samsun Çarşamba Havalimanı son durum