Sosyal Bağış hareketi bu kez Hayata Destek Derneği için bağış topluyor

Hayata Destek Derneği Kurucu Üyesi ve Direktörü Sema Genel Karaosmanoğlu, Sosyal Bağış Hareketi'nin Türkiye'deki bağış bilincini artıracağını umut ettiğini belirterek; “Hayata Destek olarak, tüm insanların eşit hak ve fırsatlara sahip olması gerektiği gibi evrensel bir doğrudan hareketle afetten zarar görmüş herkesin eşit şekilde yardım ve destek alma hakkına inanıyoruz. Bu nedenle toplumdaki dayanışma ve bağışta bulunma bilinci, eşitlik olgusunu birlikte yükseltmemiz için çok önemli” diye konuştu.

“Hayata Destek Evi” olarak isimlendirilen dört toplum merkezi ve Türkiye'nin sekiz ilinde bulunan “Hayata Destek Noktaları” ile Hayata Destek afetten etkilenenlerin uyum içinde yeni bir hayat kurabilmeleri için çalışıyor. 2005 yılından bu yana afetten etkilenenlere yardımcı olan kurumda 300 kişilik bir ekip görev yapıyor.

Hayata Destek Derneği'ne 10 Ağustos Perşembe günü Facebook üzerinden Fonzip veya BKM Express chatbot altyapılarıyla ya da doğrudan derneğin kendi internet sitesinden bağış yapılabiliyor.

MarjinalSosyal'in girişimi ve Facebook'un katkılarıyla başlatılan harekette, her ayın ikinci perşembesi bir STK'ya “Sosyal Bağış Günü” olarak adanıyor.