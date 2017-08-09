Türkiye, Avrupa hava sahasında birinci sıraya yerleşti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yaptığı açıklamada, müreffeh ve söz sahibi bir ülkenin en etkin bileşenlerinden birinin ulaşım olduğunu belirterek, bu alanın birçok sektör için de tetikleyici nitelik taşıdığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın liderliğinde ulaşım altyapısında Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarının gerçekleştirildiğine dikkati çeken Arslan, "Özellikle havacılık alanında dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye oldu. Uluslararası hava taşımacılığı sektörü son on yılda yüzde 5.6 büyürken Türkiye'de bu oran yüzde 14'ü buldu" dedi.



Son 14 yılda 26 olan aktif havaalanı sayısının iki katını da aşarak 55'e çıktığını anımsatan Arslan, mevcut havalimanlarının ise yenilendiğini kaydetti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

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Arslan, yapılan çalışmalar neticesinde havayolunun "halkın yolu" haline getirildiğini vurgulayarak, "Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, İstanbul Atatürk Havalimanı bu yılın temmuz ayında kalkış trafiğinde Avrupa'da 4. sıraya yükseldi. Birinci sırada Avrupa'nın en yoğun trafiğinin yaşandığı Hollanda Schiphol Havalimanı, ikinci sırada Paris Charles de Gaulle ve üçüncü sırada Frankfurt Havalimanı yer aldı" diye konuştu.Bu yılın ilk yarısında Avrupa hava sahasında ortalama yüzde 4.2 artış yaşandığını aktaran Arslan, temmuz ayı incelendiğinde, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın 7 yıl öncesinde Avrupa'da sekizinci sıradayken son üç yılda beşinci sırada yer aldığını, geçen ayki verilere göre dördüncü sıraya yükseldiğini kaydetti.Arslan, geçen ay Türkiye'nin iniş kalkış bazındaki uçak hareketlerinde Avrupa hava sahasına günde ortalama 283 yeni trafik ekleyerek yeniden Avrupa'da birinci sıraya yerleştiğini dile getirerek, "238 yeni trafikle ikinci sırada yer alan Almanya'yı, 224 trafikle İspanya, 187 trafikle İngiltere takip ediyor" ifadesini kullandı.