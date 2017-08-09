Bayram tatili ile ilgili bir açıklama da Bakan Kurtulmuş'tan

Kurtulmuş, Kırgızistan Başbakanı Soroonbay Ceenbekov ile Sütlüce Parkı’ndaki Manas Heykeli’nin açılışı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kurban Bayramı tatili süresine ilişkin bir soru üzerine de henüz bu konunun Bakanlar Kurulu'na gelmediğini belirten Kurtulmuş, "Bayram süresi konusu, Bakanlar Kurulu gündemine geldikten sonra Türkiye için en hayırlısı neyse ona karar verilir." dedi.

TATİLDEN ÇOK ÇALIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR

Bakan Zeybekci de bu sabah MÜSİAD üyeleri ile yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunmuştu. Zeybekci, Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına yönelik taleplerin anımsatılması üzerine, "Direkt üretimi, ihracatı düşürür, turizmi destekler. Onun için buradaki bölümde susma hakkımı kullanıyorum. Türkiye olarak tatilden daha çok çalışmaya, üretmeye ve ihracat yapmaya ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum ama bununla ilgili alınacak kararlara da saygı duyarız." diye konuşmuştu.

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