Kaynana dilinin hasadı zorlu, satışı kazançlı

Yaz aylarında olgunlaşan kaktüslerden meyve veren, dikenli olması nedeniyle hasat sırasında özel dikkat gerektiren dikenli incir, genellikle sabah erken saatlerde toplanıyor.



Meyvenin üzerindeki dikenlerin battığı yerden zorlukla çıkarılması nedeniyle meyveler maşa veya eldiven yardımıyla toplanıyor. Sarı ve turuncu renklerdeki kabuğuyla dikkati çeken incir, kendine has tadıyla rağbet görüyor.



Sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi geldiği belirtilen dikenli incir, toplandıktan sonra tezgahlarda kilogramı 3 liradan satışa sunuldu.

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Osmaniye'de dikenli incir toplayıp pazarda satan Zülfinaz Karakoyun, yaptığı açıklamada, dikenli incirin toplanmasının ve kabuğunun soyulmasının zahmetli olduğunu söyledi.Sakızgediği mevkisinden sabahın erken saatlerinde eşiyle dere kenarlarında dikenli incir topladıklarını ifade eden Karakoyun, şöyle konuştu:"Dikenli incirin sabah erken saatlerde ve rüzgar çıkmadan toplanması gerekiyor. Aksi halde güneş yükselince incirin üzerindeki ince dikenler ortaya çıkıyor ve elimize batıyor. Bu durumda toplamak da elimize batan dikenin çıkarılması da zorlaşıyor. Bu nedenle hasat için sabah saatlerini tercih ediyoruz. Toplanan meyveler yıkanıyor ve pazarlardaki tezgahlarda satışa sunuluyor. Vatandaşlar beğeniyor, öğle saatlerine kadar bitiyor. Dikenli incirin kilogram fiyatı 3 liradan gidiyor"Çiftçi Kazım Direk de mevsimi geldiğinde dikenli inciri toplayarak yıllardır pazarda sattığını anlattı. Yılda 2 tona yakın ürün sattığını aktaran Direk, "Önceleri pek bilinmez ve satışı fazla olmazdı. Fakat halkımız faydalarını araştırıp, alanların da tavsiyesiyle bu meyveye olan ilgisini arttırdı. Tezgahlara getirene kadar zahmetli bir iş olsa da satışlarımız yüzümüzü güldürüyor" dedi.