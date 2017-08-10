İŞ-YAŞAM

Zara'nın sahibi Amancio Ortega'nın hayat hikayesi

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:16:03 HABERTURK.COM

Babası demiryolu işçisiydi. İş hayatına tekstil atölyelerinde çalışarak başladı. Yeri geldi evinde dikti, kapı kapı dolaşıp ürün sattı. Ama bir gün aldığı 40 dolarlık borç hayatını değiştirdi. haberturk.com, moda devi Zara'nın kurucusu Amancio Ortega'nın ilginç hikayesini derledi...

  • 1 Zara'nın sahibi Amancio Ortega'nın hayat hikayesi
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    Zara, Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho gibi giyim markalarının sahibi olan Amancio Ortega yaklaşık 85 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci kişisi.

  • 2 Zara'nın sahibi Amancio Ortega'nın hayat hikayesi
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    Amancio Ortega'dan resmi kayıtlara göre daha zengin olan tek kişi ise 90 milyar dolar üzerindeki servetiyle Microsoft'un kurucusu Bill Gates, onları Amazon'un sahibi Jeff Bezos takip ediyor.

  • 3 Zara'nın sahibi Amancio Ortega'nın hayat hikayesi
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    81 yaşındaki Amancio Ortega'nın zenginler yolculuğu kolay olmadı. Multimilyarder iş adamının hayat hikâyesi, 1936 yılında İspanya'nın Busdongo de Arbas kasabasında başladı.

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  • 4 Zara'nın sahibi Amancio Ortega'nın hayat hikayesi
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    Babası demiryolu işçisi olan Ortega, 14 yaşında geldiğinde ailece A Coruna'ya taşınmalarının ardından liseyi bırakıp bir konfeksiyon atölyesinde çalışmaya başlayarak tekstil işini öğrenmiş.

  • 5 Zara'nın sahibi Amancio Ortega'nın hayat hikayesi
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    36 yaşına geldiğinde La Maja mağazasındaki robdöşambrların bir benzerini üreterek satmak için Goa isimli bir firma kuran Ortega yavaş yavaş işleri büyütmeye başlıyor. 

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