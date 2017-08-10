Paket 4’e düştü, tek maç satın almak tarih oldu

Süper Lig’in yayın haklarını 5 yıl için KDV dahil 3 milyar dolara alan Bein Media Group hedef büyüttü. Türk futbolunu yurtdışına taşımaya hazırlandıklarını anlatan Bein Media Group’un Başkan Vekili Yousef Al-Obaidly, 2017- 2018 futbol sezonunda her hafta 4 maçı 100 ülkede canlı yayınlayacaklarını söyledi.

‘KORSANI İÇİN PERISCOPE İLE MASAYA OTURDUK’

Gazete Habertürk'ün haberine göre bu ülkeler arasında Japonya, İngiltere, Katar, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin bulunduğunu anlatan Al-Obaidly, “Bu aynı zamanda futbol takımlarının yurtdışına açılmasını ve daha fazla taraftara ulaşmasını sağlayacak” dedi. Kendileri için en önemli sorunun korsan yayınlar olduğunu belirten Al-Obaidly, “Bu alanda da canlı yayın uygulaması Periscope ile masaya oturduk. En çok buradan yayın yapılıyor. Bunun önüne geçmek için çalışmalar yürütüyoruz” dedi. İllegal yayınların her yıl 1 milyar TL civarında değer ve 150 milyon TL düzeyinde de vergi kaybına neden olduğunu savunan Yousef Al-Obaidly, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen 125 internet sitesi listesindeki 8 sitenin illegal yayın yaptığını söyledi.

KUPA İHALESİ

Ligin isim hakkı ve radyo yayın hakları ile ilgili çalışmalar da yaptıklarını söyleyen Yousef Al- Obaidly, “Bazı şirketler ile görüşmeler yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu konuda açıklama yapacağız” dedi. TFF 1. Lig maçlarını da kendilerinin yayınlayacağını belirten Al-Obaidly şöyle devam etti: “Ayrıca Türkiye Kupası ve Süper Kupa için de yayın ihalesine çıkıldı. Bu ihaleler ile de ilgileniyoruz. Radyo yayın hakları için de çalışmalarımız son noktaya geldi. Ligin ilk maçını radyodan da canlı yayınlayacağız.”

GRUP AYDA 4 BİN SAAT CANLI YAYIN YAPIYOR

‘AMBARGO BEIN MEDYAYI ETKİLEMEDİ’

Katar merkezli medya grubu Bein Media Group’un Katar’a uygulanan ambargodan etkilenmediğini de anlatan Yousef Al- Obaidly, “Ambargo kararından hemen sonra FIFA ve UEFA’nın düzenlediği ihaleleri kazandık. Gittiğimiz ülkelerde hukuka bağlı bir şekilde iyi bir insan gibi iş yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda hiç etkilenmedik” dedi.

PAKET 4’E DÜŞTÜ, TEK MAÇ SATIN ALMAK TARİH OLDU

Eskiden tüketicinin kafasını karıştıran ücret politikalarında da yeniliğe gidildiğini anlatan Yousef Al-Obaidly, şöyle konuştu: “3 bin farklı kombinasyonda fiyat vardı. Yani 3 milyon abone 3 bin farklı fiyat ile ücretlendiriliyordu. Biz bunu 4 farklı pakette topladık. Artık herkes farklı fiyat ödemeyecek. Eskiden TV’den tek maç satın alıp izlemek de mümkündü ancak biz sporseverleri paketlere yönlendirmek istiyoruz.

Bunun için de tek maç uygulamasını kaldırıyoruz.” Öte yandan Al-Obaidly, Digiturk’ün, Bein çatısı altına girmesinin ardından Türkiye’deki yatırım hacminin 12 milyar TL’ye ulaştığını ve bu yatırımların önümüzdeki dönemde de artarak süreceğini sözlerine ekledi.