Park Cam Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasına girdi

Bilecik’in Bozüyük İlçesi’nde üretim yapan ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan şirketler ödüllendirildi. Ciner Grubu şirketlerinden olan ve “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2016” listesine de girmeyi başaran Park Cam da ödül aldı. Bozüyük Sanayi ve Ticaret Odası’nın yeni hizmet binasının açılış töreni için Bozüyük’e gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, açılışın ardından “Vergi Rekortmenleri ve Bozüyük’e Değer Katanlar” ödül törenine katıldı. Grand Çalı Otel’de düzenlenen törende, Türkiye ekonomisine katkı sağlayan ve Bozüyük’ün önde gelen şirketlerine ödülleri takdim edildi.

Park Cam Genel Müdürü Semih Özbay’a ödülü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci verdi

500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ARASINDA

En çok istihdam sağlayan firmalar ve Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan Park Cam adına törene katılan Genel Müdürü Semih Özbay’a, ödülü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci verdi. Tüfenkci, ödül alan firmaları tebrik ederken; “Daha çok, daha kaliteli üreteceğiz, daha çok satacağız. Yeni pazarlara birlikte daha güçlü bir şekilde açılacağız” dedi.