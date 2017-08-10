Rusya ve Avrupa'ya üzüm taşıyan tırlar yola çıktı

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Ege Gümrük ve Ticaret Müdür Vekili Nihat Kınık, törende yaptığı konuşmada, ihracatta bir sorun yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını, ürün kalitesi ve lojistik anlamında iyi bir yıl geçirmeyi umut ettiklerini belirterek, bu sezon yaklaşık 10 bin tırlık yükleme yapılmasını beklediklerini ifade etti.