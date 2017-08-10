İŞ-YAŞAM

Rusya ve Avrupa'ya üzüm taşıyan tırlar yola çıktı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 09:21:11 AA

Manisa'da yetiştirilen dünyaca ünlü Sultaniye cinsi üzümlerin bulunduğu 50 tır törenle uğurlandı

  • 1 Rusya ve Avrupa'ya üzüm taşıyan tırlar yola çıktı
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    Manisa'nın dünyaca ünlü Sultaniye üzümleri Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya ihraç edilmeye başlandı.

  • 2 Rusya ve Avrupa'ya üzüm taşıyan tırlar yola çıktı
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    Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyonun incelemeleri ve alınan numunelerin analizi sonucu Alaşehir, Salihli ve Sarıgöl ilçelerinde hasat edilen üzümler ihraç edilmek üzere tırlara yüklendi. Daha sonra üzümlerin bulunduğu 50 tır, Alaşehir Gümrük Müdürlüğünde düzenlenen törenle uğurlandı.

  • 3 Rusya ve Avrupa'ya üzüm taşıyan tırlar yola çıktı
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    Ege Gümrük ve Ticaret Müdür Vekili Nihat Kınık, törende yaptığı konuşmada, ihracatta bir sorun yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını, ürün kalitesi ve lojistik anlamında iyi bir yıl geçirmeyi umut ettiklerini belirterek, bu sezon yaklaşık 10 bin tırlık yükleme yapılmasını beklediklerini ifade etti.

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  • 4 Rusya ve Avrupa'ya üzüm taşıyan tırlar yola çıktı
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    AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Rusya ile geçen yıl yaşanan sıkıntıların atlatıldığını, bu sezon bu ülke ve Avrupa'ya bol ürün göndereceklerini bildirdi.

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    Baybatur, "Bundan sonraki süreçte yaş üzüm olarak dünya piyasasında farklı alternatiflere de yönelerek daha çok ülkeye ihracat yapmayı hedefliyoruz. 

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