Zeytinin en "tatlı" hali

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Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker ise zeytinin her halinin sağlıklı olduğunu ve farklı ürünleriyle üreticilerine kazandırdığını söyledi. Özellikle yazın körfez nüfusunun 1,5 milyonu geçtiğini belirten Diker, "Gerek yerli turistler gerekse yurt dışından gelenler, farklı lezzetleri beğeniyorlar. Zeytin reçeli de çok ilgi görüyor. Bayramlarda evlere gelen misafirlere bile ikram ediliyor." diye konuştu.