İŞ-YAŞAM

Zeytinin en "tatlı" hali

10 Ağustos 2017 Perşembe, 09:42:01 AA

Kuzey Ege'de dalından toplandıktan sonra tadının acı olması nedeniyle tüketilmeyen ham yeşil zeytinler, günler süren işlemlerin ardından "zeytin tatlısı"na dönüşüyor. "Zeytin reçeli" ve "zeytin şekeri" de denilen bu ürün, zeytinin tarladan çıkış fiyatının 5 katına, kilogramı 35 liraya ülkenin dört bir yanına satılıyor

  • 1 Zeytinin en "tatlı" hali
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     Kuzey Ege'de üretilen "zeytin reçeli", turistlerden ve ülkenin dört bir yanından ilgi görüyor.

  • 2 Zeytinin en "tatlı" hali
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    Çanakkale'nin Küçükkuyu beldesinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesine kadarki bölgeyi kapsayan Edremit Körfezi'nde yetiştirilen zeytinden, zeytinyağı ve sabunu, zeytin kolonyası, reçeli, sütü ve lokumu gibi birçok ürün üretiliyor.

  • 3 Zeytinin en "tatlı" hali
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    Yıllardır bölge halkı kadar körfezdeki tatil beldelerini ziyaret edenlerin ağızlarını tatlandıran "zeytin tatlısı" ve "zeytin şekeri" de denilen reçel, günler süren işlemlerden geçirilerek yapılıyor.

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  • 4 Zeytinin en "tatlı" hali
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    Dalından toplandıktan sonra tadının acı olması nedeniyle tüketilmeyen, kilogramı ortalama 7 liradan alınan ham yeşil zeytinler, tatlıya dönüştükten sonra 35 liradan satılıyor.

  • 5 Zeytinin en "tatlı" hali
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    Edremitli zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan bir firmanın sahibi Zafer Soykara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytinin reçele dönüşümünün kolay olmadığını söyledi.

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