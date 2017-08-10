İŞ-YAŞAM

Ülkelere göre yıllık çalışma saatleri

10 Ağustos 2017 Perşembe, 10:44:48 HABERTURK.COM

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerin yıllık ortalama çalışma saatlerini araştırdı. İşte Türkiye'nin de içinde bulunduğu o liste...

  • 1 Ülkelere göre yıllık çalışma saatleri
    1 | 70

    35. ALMANYA 

  • 2 Ülkelere göre yıllık çalışma saatleri
    2 | 70

    Yıllık ortalama çalışma saati: 1.371

  • 3 Ülkelere göre yıllık çalışma saatleri
    3 | 70

    34. HOLLANDA 

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  • 4 Ülkelere göre yıllık çalışma saatleri
    4 | 70

    Yıllık ortalama çalışma saati: 1.419

  • 5 Ülkelere göre yıllık çalışma saatleri
    5 | 70

    33. NORVEÇ 

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