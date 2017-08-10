İŞ-YAŞAM
Ülkelere göre yıllık çalışma saatleri
10 Ağustos 2017 Perşembe, 10:44:48 | Güncelleme: 11:21:58
HABERTURK.COM
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerin yıllık ortalama çalışma saatlerini araştırdı. İşte Türkiye'nin de içinde bulunduğu o liste...
-
1
-
2
2
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.371
-
3
-
4
4
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.419
-
5
-
6
6
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.424
-
7
-
8
8
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.457
-
9
-
10
10
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.482
-
11
-
12
12
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.507
-
13
-
14
14
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.541
-
15
-
16
16
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.590
-
17
-
18
18
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.612
-
19
-
20
20
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.625
-
21
-
22
22
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.646
-
23
-
24
24
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.625
-
25
-
26
26
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.674
-
27
-
28
28
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.676
-
29
-
30
30
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.691
-
31
-
32
32
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.706
-
33
-
34
34
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.719
-
35
-
36
36
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.725
-
37
-
38
38
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.749
-
39
-
40
40
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.754
-
41
-
42
42
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.757
-
43
-
44
44
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.779
-
45
-
46
46
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.790
-
47
-
48
48
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.820
-
49
-
50
50
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.832
-
51
-
52
52
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.852
-
53
-
54
54
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.858
-
55
-
56
56
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.868
-
57
-
58
58
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.880
-
59
-
60
60
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.903
-
61
-
62
62
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.963
-
63
-
64
64
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 1.988
-
65
-
66
66
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 2.042
-
67
-
68
68
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 2.113
-
69
-
70
70
|
70
Yıllık ortalama çalışma saati: 2.246