JP Morgan
İŞ-YAŞAM

JP Morgan, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

JP Morgan, Türkiye için 2017 GSYH büyüme tahminini yüzde 3.8'den 4.6'ya yükseltti

10 Ağustos 2017 Perşembe, 11:06:22 Güncelleme: 11:08:43

JP Morgan, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini açıkladı. Belirtilen rapora göre, bu verilerin güçlü gelmesinin nedenleri olarak; turizmdeki keskin toparlanma, vergi indirimleri ve kredi garanti mekanizması gibi hükümetin uygulamaya koyduğu teşvikler, güçlü Avrupa Birliği talebi ile birlikte artan ihracat ve siyasi alandaki sakinlik ve kurdaki istikrardan dolayı güçlenen güven olarak gösterildi.

JPMorgan, bu teşvik ve tedbirlerinin bazılarının süresinin dolacak olmasından dolayı yılın ikinci yarısında yavaşlama beklediğini kaydetti.

JPMorgan, 2017 yılı için büyüme tahminini yüzde 3.8'den yüzde 4.6'ya revize ettiğini bildirdi.

 

 

Dünya

  • JP Morgan
  • JP Morgan Türkiye
  • JP Morgan Türkiye büyüme rakamı
  • JP Morgan büyüme rakamı
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme