JP Morgan, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

JP Morgan, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini açıkladı. Belirtilen rapora göre, bu verilerin güçlü gelmesinin nedenleri olarak; turizmdeki keskin toparlanma, vergi indirimleri ve kredi garanti mekanizması gibi hükümetin uygulamaya koyduğu teşvikler, güçlü Avrupa Birliği talebi ile birlikte artan ihracat ve siyasi alandaki sakinlik ve kurdaki istikrardan dolayı güçlenen güven olarak gösterildi.



JPMorgan, bu teşvik ve tedbirlerinin bazılarının süresinin dolacak olmasından dolayı yılın ikinci yarısında yavaşlama beklediğini kaydetti.



JPMorgan, 2017 yılı için büyüme tahminini yüzde 3.8'den yüzde 4.6'ya revize ettiğini bildirdi.

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JP Morgan Türkiye büyüme rakamı

JP Morgan büyüme rakamı