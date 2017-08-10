Kurban Bayramı, Kurban fiyatları
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Kurbanlık fiyatları ne kadar? Migros ve CarrefourSA'da kurban ne kadar?

Migros ve CarrefourSA'da kurbanlık fiyatları açıklandı

Kurban Bayramı öncesi büyük marketler kurbanlık fiyatlarını açıklamaya başladı. Migros ve CarrefourSA'dan kurban almak isteyenlerin minimum 950 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor

10 Ağustos 2017 Perşembe, 11:34:16 Güncelleme: 12:14:46 HABERTURK.COM

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hem küçükbaş hem de büyükbaş kurban fiyatları merakla bekleniyor. Kurban pazarlarında fiyatlar değişkenlik gösterirken, bazı büyük marketlerde kurban fiyatları belli olmaya başladı.

Migros 12 kilogramlık koçu 995 TL'den, 16 kilogramlık koçu ise bin 155 TL'den satacağını açıkladı. 21 kilogramlık 1/7 oranında eşit hisse büyükbaş ise bin 295 TL'den satılacak. 

Öte yandan tercih eden müşteriler, kurbanlarını ZİÇEV (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) ve Koruncuk (Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar) Vakfı’na bağışlayabilecek. 

CarrefourSA'da ise "Küçükbaş Karaman Kurban Paketi" 990 TL, 1/7 oranında "Büyükbaş Kurbanlık Hisse" bin 190 TL, "Küçükbaş Kıvırcık Kurban Paketi" bin 90 TL, "Küçükbaş Keçi Kurban Paketi" 950 TL olarak belirlendi.

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YORUMLAR 14
  • Misafir 2 dakika önce
    Fıyatlar kazık,bunları alana da yazık.
  • Misafir 7 dakika önce
    sadece et niyetine olur
  • Misafir 8 dakika önce
    migros ve carrefor alkol satiyor nadil helal kurban kesecek
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