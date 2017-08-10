Karpuzuna güvenen pazarcı çeyrek altın vadediyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde pazarcılık yapan 32 yaşındaki Esat Sözen, sattığı karpuz ham çıktığı takdirde müşterisine çeyrek altın hediye etmeyi vadediyor.

İlçe merkezindeki pazarda açtığı tezgaha, "Kabak bulana çeyrek altın var" diye yazan Sözen, ilgi çekiyor.

Karpuzu ham çıktığı takdirde çeyrek altın vermeyi vadeden Sözen, hediye edeceği altını karpuzların üzerine yapıştırarak bekletiyor. Müşteriler de aldıkları karpuzu kestirerek ham olup olmadığına bakıyor.

Sözen, AA muhabirine, 17 yıldır pazarcılık yaptığını, müşterilerine güven vermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir kampanya düzenlediğini söyledi.

Kendisine güvendiğini dile getiren Sözen, "Kampanyamıza talep güzel, olumlu tepkiler alıyoruz. Karpuzlarımıza da güveniyoruz. Onun için böyle bir farklılık denedik. Müşterinin bunda bir kaybı yok, karpuzun kilogramı bir lira. Alıyor, kestiriyor, kabak çıkarsa çeyrek altın kazanıyor. Bizden hediye, helalühoş olsun. İsteyene çeyreğini, isteyene de parasını veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"HENÜZ ÇEYREK ALTIN KAZANAN OLMADI"

Kampanya kapsamında henüz çeyrek altın kazanan olmadığını belirten Sözen, "En çok dikkat ettiğim husus, müşteri memnuniyeti ve sağlığıdır. Tezgahımıza kesinlikle kötü mal koymuyoruz. Sattığımız her ürünü özenle seçiyoruz." dedi.

Sözünün arkasında olduğunu vurgulayan Sözen, "Kesinlikle karpuzlarda kabak aşısı yoktur, orijinal çekirdek karpuzudur. Ürünü bildiğimiz tarla ve üreticiden alıyoruz. Ürünümüze çok güvendiğimiz için bu kampanyayı başlattık. Bizim için önemli olan müşteri memnuniyetidir." diye konuştu.

Müşterilerden Mithat Şahin de kampanyayı gördüğünde çok şaşırdığını, önce inanamadığını dile getirerek, "İlk defa çeyrek altın veren bir esnaf görüyorum, güvendim aldım. Kendine ve malına güvenen bir esnaf olduğu görülüyor." dedi.

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