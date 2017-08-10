İskoç kediler için bin kişi sıraya girdi

Antalya Havalimanı'ndan turistlerin çantasında yurda kaçak yollardan sokulmaya çalışılırken Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ele geçirilen 8 İskoç kedisini sahiplenmek isteyen çok sayıda kişi Hayvan Hakları Federasyonuna başvurdu.



HAYTAP Genel Başkan Yardımcısı Damla Şahin aptığı açıklamada, İskoç ırklarından "Scottish Fold" ve "Scottish Straight" cinsi 5.5 aylık yavru kedilerin gönüllü bir veterinerde bakımının sürdüğünü belirtti. Şahin, kedilerin sevimli hareketleriyle gören herkesi kendilerine hayran bıraktığını dile getirdi. Kedilerin oldukça sağlıklı durumda olduğunu anlatan Şahin, Anadolu Ajansının haberinin ardından 5 gün içerisinde çok sayıda hayvanseverin kendilerine ulaşarak kedilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve sahiplenmek istediklerini vurguladı.





BİN KİŞİ BAŞVURUDA BULUNDU



Vatandaşlara duyarlılığı dolayısıyla teşekkür eden Şahin, şunları söyledi:



"Bu kedileri ücretsiz sahiplendireceğimizi söylemiştik. Yaklaşık bin kişi telefon ve mail yoluyla kedileri sahiplenmek için bize başvuruda bulundu. Talep çok olunca başvuran kişilerin sokak hayvanlarının bulunduğu barınaklara yardımda bulunmaları halinde kedilerden birini kendilerine vereceğimizi söylemeye karar verdik. Kedileri isteyenlere bu durumu şart koşuyoruz. Bu kediler umarım barınaktaki hayvanlara da umut olacak"



"Scottish Fold" ve "Scottish Straight" cinsi kediler, Türkiye'de ortalama 2 bin 500 liraya satılıyorlar.

antalya

Scottish Straight kedi

Scottish Fold kedi

HAYTAP