Ogilvy & Mather Türkiye’de bayrak değişimi

Ogilvy & Mather Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Üst Yöneticisi Paul O'Donnell, görevinden ayrılan Özkan’a uzun yıllardır O&M’e sağladığı değerli katkılar için teşekkür ederek, “Emine Çubukçu son 8 yıldır Ogilvy PR’da, uluslararası kurumsal ağın ve iş ortaklarımızın beklentilerini aşarak önemli başarılara imza attı. Ogilvy & Mather’ın, çok önem verdiğimiz Türkiye pazarındaki faaliyetlerinin Çubukçu’nun liderliğinde büyümeye devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Ogilvy & Mather Ülke Başkanlığını üstlenen Emine Çubukçu ise, “Ogilvy, standartları kadar hedefleri de yüksek bir uluslararası iletişim danışmanlığı ağı. Dünyanın 126 ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de Ogilvy markasına ve vaat ettiği hizmet kalitesine inanan, güvenen iş ortaklarımızın beklentilerini aşmak ve bütün paydaşlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmak üzere, geçmişte olduğu gibi bugün de tutkuyla çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

36 yıldır iletişim sektöründe çeşitli görev ve sorumluluklar üstlenen, kurucu ortağı olduğu Capitol Halkla İlişkiler’in 2000’de Ogilvy tarafından satın alınmasıyla grubun Ülke Başkanlığı görevine getirilen Özkan, Reklamcılar Derneği’nin de 12'inci başkanı oldu.

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