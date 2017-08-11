Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray 297 milyon liralık rekor zarar açıkladı

Kulüpler bir yılın fotoğrafı olan Haziran 2017 bilançolarını açıkladı. Beşiktaş şampiyon olması ve UEFA gelirleri nedeniyle rakamlarda Fenerbahçe ve Galatasaray’a fark attı. Fenerbahçe’nin zararı 148 milyona ve borcu da 1.2 milyarı geçerken en kötü sınavı dün aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı da olan Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray verdi. Kulübün sezonu rekor zarar ile kapattığı ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre 2016-2017 sezonunda 297 milyon lira zarar eden kulübün bir kurtuluş reçetesi olarak görülen Riva arazisi projesinden elde ettiği gelirin de harcandığı görüldü. Kulüp Riva arazisinin ön anlaşması nedeniyle Emlak Konut ile yaptığı anlaşma gereği 508 milyon liralık gelirini (120 milyon Florya ve 388 milyon lirası Riva arazisi için) bankadan kırdırarak Aktifbank ve Denizbank’a olan bazı borçlarını kapattı. Ancak bu işlem beklendiği gibi kulübün önemli bir sorunu haline gelen banka borçlarını ancak 100 milyon lira düşürebildi. Bilançoya göre kulübün kısa ve uzun vadeli banka borçları ancak 116 milyon lira gerileyebildi ve 488 milyon lira oldu. Çünkü bilançoya göre kulüp Odeabank’tan 135 milyon lira yeni kredi aldı.

FİNANSMAN GİDERİ DE DÜŞEMEDİ

Kulübün bilançosunu bozan rakam elbette geçen yıl ligde başarısız olan ve Avrupa liglerinde de bulunamaması nedeniyle gelirinin 509 milyon liradan 348 milyon liraya düşmesi oldu. Kulübün gideri de ucuz futbolcuların transferi ve tasarruf söylemlerine rağmen ancak 13 milyon gerileyerek 435 milyondan 422 milyona inebildi. Diğer ilginç nokta ise kulübün Riva arazisini elden çıkarmasına gerekçe olan finansman giderinin de 111 milyondan 134 milyon liraya çıkmış olması. Banka borçlarının sadece 116 milyon lira gerilemesi ve finansman giderinin de duraklamadan artarak zararı katlaması bundan sonra da kötüye gidişin önünü almanın zor olduğunu ortaya koydu.

BUNU DA İNKÂR EDECEK Mİ?

Habertürk’te 21 Haziran 2017’de Galatasaray’ın Riva’dan gelecek para ile sermaye artıracağını yazdık. Kulüp yalan dedi. Bilançoda GS’nin bir kez sermaye artırdığı belirtilerek “Devam edeceğiz” denildi.

GELECEK PARA DA ZARAR VE FAİZE GİDECEK

Her ne kadar Başkan Özbek, Riva’nın parası ile banka borçlarının ödeneceğini ve ‘Borçla efsane başkan olmayacağım’ demişse de bir yandan aldığı Riva parası ile borç kapatıp yeniden borçlandı. Borçlandığı bu tutarı da bu yıl pahalı transferlerde bonservis bedeli olarak ödedi ve transfer devam ettiği için ödemeye de davam ediyor. Sonuçta reel olarak Riva’dan gelen para transferlere harcanmış olduğu için bilançoda borç rakamı ve finansman giderleri de düşmemiş oldu. Gerçi kulübün Riva arazisinden gelecek daha 554 milyon lirası bulunuyor. Ancak bu para 2018’de değil 4 yılda kasaya girecek. Bu nedenle kulüp bundan önce olduğu gibi bu alacağını da kırdıracak ve bu gelir ise bu yıl 297 milyon liraya ulaşan zararda olduğu gibi zararın finansmanında kullanacak. Pahalı transferler yapan kulüp Avrupa kupalarında da olmadığı için yılda en iyi ihtimalle 400 milyon lira gelir elde edebilecek bunun yanında gideri ise en az 500 milyon lira olacak. Yani her yıl 100 milyon lira açığı finanse etmek zorunda kalacak.

3 BÜYÜK KULÜP ARASINDA ZARARI EN BÜYÜK OLAN CİMBOM

Özbek başkanlıktan ayrılırsa 16.1 milyon lirayı cebinden ödemek zorunda kalabilir.

KEFALETLERLE KULÜBÜ KENDİNE BAĞIMLI HALE GETİRİYOR

Bilançoya göre futbolcular cezalarını ödemediği zaman Özbek ödeyecek. Hiçbir zaman tahsil edilemeyecek bu tutar ile böylece GS, 16.1 milyon alacaklıymış gibi göründü. Karşılığında alacağın temliki olduğu halde birçok krediye de kefil olan Özbek’in kulüpten gitme niyeti olmadığı görüldü.

FİNANSMANA 124 MİLYON TL

BEŞİKTAŞ 13 YIL SONRA KÂRDA, ANCAK BORÇ DA MİLYARI AŞTI

Beşiktaş 2016-17 sezonunu aynı zamanda bilanço şampiyonu olarak kapatmış. Kulübün yıllık 58 milyon lira olan zararı bu yıl 4.7 milyonluk kâra döndü. Kulüp 13 yıl sonra kâr etmiş oldu. Kârda şampiyonluk ve Avrupa ligi gelirleri ile hasılatın yüzde 43’ü etkili oldu. Fakat Beşiktaş’ın da finasman giderleri 124 milyon liraya çıkarken borç tutarı ilk kez 1 milyar lirayı aştı.

148 MİLYON LİRA ZARAR

FENERBAHÇE KULÜPLER ARASINDA EN BORÇLUSU OLDU

Fenerbahçe ise 148 milyon lira zarar etti. Özellikle Euro’daki yükseliş ile finansman gideri 75 milyonu kurdan 147 milyon lira oldu. Kulübün borcu da böylece 1 milyar 214 milyon liraya ulaştı. GS’nin borcu 1 milyar 317 milyon lira olarak görülse de bunun 327 milyonu Riva’dan gelen para ile kulübün Sportif AŞ’ye sermaye artırımı için koyduğu para olduğu için 1 milyarın altına iniyor.