TESK Genel Başkanı Palandöken: Spekülatörler kurban piyasasını alt üst ediyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeterli kurbanlık olduğunu belirterek, "Vatandaşımız kurbanlık fiyatlarını yüksek tutup piyasayı alt üst eden spekülatörlere aldanıp acele etmesin" ifadesini kullandı.



Palandöken yazılı açıklamasında, kurbanlık fiyatlarının spekülatörler tarafından yükseltildiğini bildirerek, Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala piyasanın dengeye oturacağını vurguladı.





Türkiye İstatistik Kurumunun 2016 yılı verilerine göre, 14 milyon 222 bin 228 büyükbaş, 41 milyon 329 bin 232 küçükbaş hayvan varlığı olduğunu aktaran Palandöken, sözlerine şöyle devam etti:

"Toplamda 55 milyon 551 bin 460 hayvan var. Bu da zaten ihtiyacın da üzerinde bir rakam. Her yıl ortalama 860 bin büyükbaş, 2 milyon 500 bin küçükbaş hayvan kesiliyor. Vatandaşımız kurbanlık fiyatlarını yüksek tutup piyasayı alt üst eden spekülatörlere aldanıp acele etmesin. Anadolu'dan büyükşehirlere yeteri kadar kurbanlık hayvan geldiği zaman yükselen bu fiyatlar bayrama sayılı günler kala düşecektir. Üreticiler de hayvanlarının elinde kalmasını istemiyorsa normalin çok üstünde fiyat ile satışa çıkarmamalı"

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