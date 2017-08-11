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Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 10 gün mü?

Bayram tatili uzatılacak mı?

Kurban Bayramı tatili ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'dan çok önemli iki açıklama geldi. Başbakan Yıldırım konunun Salı günü yapılacak Bakanlar Kurulu'nda görüşüleceğini söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatilin uzamasının turizm sektörü açısından isabetli olacağını söyledi

11 Ağustos 2017 Cuma, 14:10:08 Güncelleme: 14:45:49

Başbakan Binali Yıldırım, Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp, uzatılmayacağı yönündeki soruya "Kurban Bayramı tatilini salı günü Bakanlar Kurulu'nda görüşeceğiz" dedi. 

Başbakan Yıldırım: "(Kurban Bayramı tatili) Şu anda tabii Hükümet, bu 10 günü programına aldı, çalışıyor. Eğer önünde ve arkasında durum hakikaten müsaitse turizm açısından isabetli olur ve gerek iç turizmde, gerekse dış turizm açısından şu anda hareketlenen turizm, -mesela bugün itibarıyla Antalya yüzde 80'i doluluk oranı itibarıyla yakalamış vaziyette- bu da turizm sektöründeki açığımızı süratle kapama fırsatını verir. Öyle zannediyorum ki salı günü Bakanlar Kurulumuz var. Bunu Cumhurbaşkanlığı'nda yapacağız. Hayırlı bir adım olur diye düşünüyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da hemen ardından yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'ndan hayırlı bir karar çıkacağını tahmin ettiğini belirterek  "Bayram tatilinin uzaması turizm açısından isabetli olur" dedi. 

Ayrıntılar geliyor..

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YORUMLAR 29
  • Misafir 1 dakika önce
    tatil candır. herkese şimdiden hayırlı olsun.
  • Misafir 3 dakika önce
    alti ustu bir tatil bunun icin bile cumhurbaskaninin onayi mi gerekiyor
  • Misafir 3 dakika önce
    Uzamasın ya zaten işler yok
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