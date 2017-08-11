Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 10 gün mü?

Başbakan Binali Yıldırım, Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp, uzatılmayacağı yönündeki soruya "Kurban Bayramı tatilini salı günü Bakanlar Kurulu'nda görüşeceğiz" dedi.

Başbakan Yıldırım: "(Kurban Bayramı tatili) Şu anda tabii Hükümet, bu 10 günü programına aldı, çalışıyor. Eğer önünde ve arkasında durum hakikaten müsaitse turizm açısından isabetli olur ve gerek iç turizmde, gerekse dış turizm açısından şu anda hareketlenen turizm, -mesela bugün itibarıyla Antalya yüzde 80'i doluluk oranı itibarıyla yakalamış vaziyette- bu da turizm sektöründeki açığımızı süratle kapama fırsatını verir. Öyle zannediyorum ki salı günü Bakanlar Kurulumuz var. Bunu Cumhurbaşkanlığı'nda yapacağız. Hayırlı bir adım olur diye düşünüyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da hemen ardından yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'ndan hayırlı bir karar çıkacağını tahmin ettiğini belirterek "Bayram tatilinin uzaması turizm açısından isabetli olur" dedi.

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